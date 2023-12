pCloud: fino a 2 TB di spazio cloud senza abbonamento al 65% di sconto

Conservare immagini, video e documenti esclusivamente sul proprio smartphone o PC può essere pericoloso: furti e danni accidentali non sono poi così rari e rischieremmo di ritrovarci senza più nessun file importante. Per questo motivo esistono i cloud storage, spazi di archiviazione online in cui conservare tutto ciò che vogliamo proteggere. pCloud, una tra le piattaforme leader di questo settore, ha lanciato una nuova offerta imperdibile per i nuovi utenti: uno sconto del 65% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio cloud.

Le funzionalità incluse in tutti i piani pCloud

Per un periodo limitato, pCloud offre uno sconto epocale sui suoi piani a vita, rendendo l’archiviazione cloud più accessibile che mai. Il piano Premium da 500 GB, che normalmente costa 299 euro, è ora disponibile a soli 199 euro. Per coloro che necessitano di ancora più spazio, il piano Premium Plus da 2 TB è in vendita a soli 399 euro anziché 599 euro. Entrambi i pagamenti saranno unici, poiché gli spazi cloud acquistabili sono a vita: ciò significa che saranno sempre tuoi, senza abbonamenti o costi nascosti.

pCloud non offre solo spazio cloud, ma un ecosistema completo per soddisfare le tue esigenze di archiviazione e condivisione. Tutti i piani includono funzionalità avanzate per la collaborazione, come la condivisione di link e le richieste di file. Invita gli utenti nelle cartelle condivise e ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link.

L’accesso ai file è semplicissimo attraverso il caricamento automatico del rullino fotografico, l’estensione HDD tramite pCloud Drive e la possibilità di accedere offline a file selezionati. In più, con la sincronizzazione automatica multidispositivo, hai la certezza che i tuoi file siano sempre aggiornati e accessibili in qualsiasi momento, ovunque tu vada.

La sicurezza è una priorità per pCloud: tutti i tuoi file sono protetti da crittografia TLS/SSL e crittografia 256-bit AES. Con 5 copie dei tuoi file su server differenti, pCloud garantisce la massima sicurezza. È anche possibile effettuare un backup da piattaforme esterne, come Dropbox, Facebook, Google Drive, One Drive e Google Photos, trasformando pCloud nel tuo hub principale per tutte le tue esigenze di archiviazione.

Se vuoi garantirti uno spazio cloud eccellente, dalle funzionalità avanzate, a un prezzo imperdibile allora l’offerta pCloud è da cogliere al volo: sia il piano da 500 GB che quello da 2 TB sono disponibili con uno sconto del 65%.

