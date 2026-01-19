pCloud: i piani a vita sono in offerta a partire da 199 euro

Per gli utenti che sono alla ricerca di uno spazio di archiviazione cloud crittografato e con base in Europa, segnaliamo l’ultima offerta di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera, che rispetto alle altre piattaforme propone una sicurezza dei dati personali ferrea grazie alle severe leggi sulla privacy del Paese elvetico.

In occasione della nuova offerta, i piani a vita di pCloud sono scontati a partire da 199 euro. Il pagamento è una tantum, dunque non è richiesto alcun abbonamento mensile né annuale, con la possibilità di usufruire del servizio per sempre (uno dei motivi per cui l’azienda svizzera rappresenta un punto di riferimento in tutta Europa, dove conta più di 22 milioni di clienti).

L’ultima offerta del servizio di cloud storage pCloud

La promozione in corso sul sito ufficiale di pCloud riguarda i piani a vita Premium, Premium Plus e Ultra 10 TB. Come anticipato all’inizio, i prezzi partono da 199 euro per il piano da 500 GB, fino a raggiungere i 1.190 euro per il piano da 10 TB; in mezzo c’è il piano da 2 TB, proposto al prezzo scontato di 399 euro. Sempre a proposito di prezzi, confermiamo che questi sono da considerarsi definitivi: questo significa che non vi sono costi extra da sostenere né altre spese nascoste.

Ecco un riepilogo dell’offerta sui piani a vita di pCloud:

Premium 500 GB: 199 euro una tantum invece di 299 euro

invece di 299 euro Premium Plus 2 TB: 399 euro una tantum invece di 599 euro

invece di 599 euro Ultra 10 TB: 1.190 euro una tantum invece di 1.890 euro

In ogni piano in offerta è inclusa la protezione TLS/SSL, a cui si affianca la crittografia 256-bit AES, per una sicurezza di livello militare per i file conservati all’interno dello spazio di archiviazione. A tutto questo, infine, si aggiunge la garanzia di rimborso di 14 giorni.