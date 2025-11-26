pCloud, offerta Black Friday: bundle e piani a vita fino al 62% di sconto

Per il Black Friday, pCloud lancia una promo imperdibile: bundle sicurezza e piani cloud a vita a prezzi scontati.
Eleonora Busi
Pubblicato il 26 nov 2025
In occasione del Black Friday, pCloud ha lanciato una promozione esclusiva per proteggere e gestire al meglio i tuoi file digitali. Parliamo del bundle Lifetime 3 in 1 in edizione limitata e della selezione di piani cloud a vita in promozione a prezzi incredibili. Ecco tutti i dettagli della promo.

Scopri le offerte pCloud per il Black Friday

Bundle 3 in 1 e piani a vita in offerta

Il Bundle Lifetime 3 in 1 include:

  • Cloud Pro 5 TB (valore 1095 euro)
  • Encryption (valore 229 euro)
  • Pass Premium (valore 239 euro)

Tutto questo a 599 euro invece di 1563 euro, per un risparmio del 52%. Oltre allo spazio di archiviazione cloud, le cui caratteristiche le vedremo più avanti, il pacchetto include Encryption, un servizio di crittografia lato client avanzato, e Pass Premium, il password manager che permette di memorizzare un numero illimitato di password, con compilazione automatica per siti e app e condivisione sicura.

Vai alla promozione Black Friday pCloud

Oltre al bundle, pCloud propone anche piani Lifetime singoli con prezzi incredibili:

  • Premium 1 TB: 199 euro (invece di 435 euro, -54%)
  • Premium Plus 2 TB: 279 euro (invece di 599 euro, -53%)
  • Ultra 10 TB: 799 euro (invece di 1890 euro, -58%)

Tutti i piani pCloud offrono backup automatico, sincronizzazione e gestione intuitiva dei file. Puoi accedere ai tuoi dati ovunque e condividerli facilmente grazie a applicazioni e interfaccia web dedicate. È possibile importare contenuti da Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive.

Con pCloud, sicurezza, archiviazione e gestione delle password sono garantite a vita con un unico pagamento, senza nessun abbonamento. Approfitta oggi della promo Black Friday e risparmia.

