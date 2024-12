Per Apple gli AirPods con fotocamera e sensori sono priorità assoluta

Nel corso di un’intervista da parte di Wired a Tim Cook, CEO di Apple, lo stesso si è sbottonato riguardo i progetti futuri del colosso di Cupertino.

Secondo quanto merso, salute e benessere saranno delle priorità assolute, soprattutto per quanto concerne la prossima generazione di AirPods. Dopo essere diventati dei veri e propri dispositivi acustici, questi auricolari otterranno presto dei sensori per misurare parametri vitali degli utenti e non solo.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, inoltre, gli AirPods potranno presto contare anche su telecamere integrate. Quest’ultima possibile implementazione non è una novità per Apple che, in passato, ha già pensato a una soluzione di questo tipo.

Il boom dell’Intelligenza Artificiale, a quanto pare, ha spinto la compagnia a rispolverare questa idea per il prossimo futuro. Va comunque sottolineato come anche Meta stia ragionando su soluzioni simili.

Eventuali AirPods con fotocamera e sensori sarebbero davvero così rivoluzionari?

Secondo quanto riportato da The Information, Meta sarebbe a lavoro su dei nuovi auricolari con telecamere integrate. Il progetto, conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome in codice CameraBuds, dovrebbe abbinare l’AI generativa alla traduzione linguistica e all’identificazione degli oggetti.

D’altro canto sul mercato sono già presenti gli occhiali smart Meta Ray-Ban, che di recente hanno ottenuto un upgrade con la nuova funzione Live AI, che consente traduzione e identificazione musicale tramite l’app Shazam.

Tornando sulla questione sensori, stando a diverse voci Apple sarebbe a lavoro su dei biosensori avanzati. Il progetto sembra prevedere l’adattamento di un sensore della frequenza cardiaca alla struttura degli AirPods, con potenziali applicazioni come il controllo della temperatura e dell’attività fisica.

Come da prassi per Apple, queste idee sono senza dubbio ambiziose ma, vista la tecnologia attuale, il progetto sembra tutt’altro che irrealizzabile.