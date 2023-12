Per il mercato libero c'è Sorgenia: luce e gas green (ma anche fibra ottica)

Con Sorgenia, il passaggio dal mercato tutelato al libero diventa un’opportunità per adottare uno stile di vita più sostenibile ed ecologico: il fornitore, infatti, offre energia elettrica proveniente interamente da fonti rinnovabili, garantendo così un impatto ambientale ridotto. Ma i vantaggi sono molti altri: ecco perché scegliere proprio Sorgenia, in ottica dello stop al mercato tutelato, conviene. Verifica la tua rata direttamente online e in completa autonomia. E, se vuoi, puoi anche aggiungere la fibra ottica alla tua offerta.

Gestisci tutto dall’applicazione per smartphone

La tua fornitura, con Sorgenia, è a portata di clic: con l’app MySorgenia puoi monitorare i tuoi consumi energetici e misurare l’impatto della tua casa sull’ambiente. L’innovativo servizio Beyond Energy analizza i consumi senza richiedere alcuna installazione di dispositivi aggiuntivi, rendendo facile e accessibile il percorso verso un consumo più consapevole ed efficiente.

Sorgenia va oltre il suo ruolo da semplice fornitore di energia e, a differenza della concorrenza, si impegna a educare i propri clienti sull’impatto ambientale delle loro scelte. Ad esempio, attraverso il servizio Carbon Footprint, puoi calcolare l’impatto della tua vita quotidiana sul Pianeta, ricevere consigli pratici per ridurlo e contribuire a un mondo più sostenibile.

Sorgenia semplifica anche il processo di passaggio al mercato libero. Attraverso un questionario online o caricando la tua ultima bolletta, puoi ottenere un preventivo personalizzato in pochi passaggi. Scegli tra solo luce, luce e gas, o solo gas, e lascia che la tecnologia di Sorgenia si occupi del resto. Se dovessi avere bisogno anche di una connessione Internet ultraveloce, con Sorgenia puoi sottoscrivere un contratto luce e gas che include anche la fibra ottica.

