Per Zuckerberg Threads ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi al giorno

La crescita di Threads, social network di Meta nato come diretto concorrente di X, sembra inarrestabile.

Secondo le ultime affermazioni del CEO della compagnia Mark Zuckerberg, la piattaforma ha raggiunto e superato i 100 milioni di utenti attivi ogni giorno. Sebbene in passato Meta abbia rivelato dati riguardo l’utenza mensile, si tratta della prima volta che trapelano dati a livello giornaliero.

I numeri risultano importanti non solo per la sfida con X, ma anche nei confronti di Bluesky, la cui crescita esponenziale delle ultime settimane ha collocato il servizio come un “terzo in comodo” da non sottovalutare. La new entry nel contesto dei social network sta facendo registrare numeri ancora contenuti rispetto ai rivali, ma per potenzialità e meccanismi potrebbe sorprendere utenza e addetti ai lavori.

La grande crescita di Threads: rincorrendo X e guardandosi le spalle da Bluesky

A rendere costante la crescita di Threads sembra essere anche il ritmo delle iscrizioni. Secondo quanto sostenuto da Adam Mosseri a novembre, la piattaforma ha fatto registrare un milione di iscrizioni al giorno per tre mesi di fila. Ad accompagnare l’aumento dell’utenza vi sono anche state una serie di implementazioni molto interessanti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del social.

Gli strumenti per l’analisi dei post, per esempio, hanno attirato creator che hanno necessità di avere numeri e statistiche riguardo i proprio follower e il rapporto che hanno con i contenuti creati. La funzione Trending Now, basata sull’Intelligenza Artificiale, permette di ottenere riepiloghi dei contenuti proposti su Threads.

Nel complesso, stiamo dunque parlando di una piattaforma che non sta crescendo solo nei numeri ma anche come funzionalità avanzate offerte agli iscritti.