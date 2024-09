Perché Google Gemini sembra sempre più veloce e reattivo?

Con l’annuncio del lancio di Gemini 1.5 Flash all’inizio di quest’anno, Google ha promesso maggiore velocità di elaborazione dei dati e di una capacità maggiore di gestione delle query più complesse. Con il lancio della nuova versione del modello IA, le promesse sembrano essere state mantenute.

Il colosso di Mountain View ha affermato che, nel corso delle ultime settimane, ha lavorato per migliorare le prestazioni di Gemini 1.5 Flash. L’Intelligenza Artificiale è ora in grado di elaborare dati fino al 50% più velocemente. Come ha agito Google per ottenere un miglioramento di performance così notevole?

La compagnia non ha svelato i dettagli riguardo i miglioramenti, anche se il lavoro degli sviluppatori sembra essersi concentrato sulla riduzione della latenza.

Le prestazioni di Gemini? Merito del lavoro sulla latenza e delle estensioni

Un altro motivo per cui Gemini sta diventando sempre più reattivo è il crescente supporto delle estensioni. Queste vanno ad ampliare notevolmente la potenza dell’IA e, almeno al momento, una delle più interessanti è senza dubbio Tasks.

Mentre Pixel 9 è stato proposto con l’estensione appena citata al momento del lancio, su Pixel 8 sembra che Tasks sia gradualmente disponibile a un numero sempre maggiore di utenti. Questa, utile per creare nuovi promemoria e attività, permette anche di agire su contenuti già esistenti. Le estensioni rappresentano una novità notevole per Gemini e, lavorando in modo verticale su tematiche specifiche, sono in grado di offrire un supporto migliore agli utenti.

Anche chi lavora con l’IA deve comprendere ancora pienamente le potenzialità di questa straordinaria tecnologia. Ciò significa che in futuro le prestazioni di Gemini (e non solo) potrebbero ulteriormente migliorare. Una notizia interessante riguardo lo sviluppo dell’IA di Google si è diffusa online nelle scorse ore. A quanto pare la compagnia sta preparando Gemini per diventare un vero e proprio co-pilota nel contesto di Android Auto.