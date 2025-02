Perché per il tuo sito web hai bisogno di un hosting con uptime garantito

Mettere online un sito web è oggi estremamente semplice, lo è meno garantirne sempre le migliori prestazioni. Avere un sito web sempre disponibile, accessibile e veloce è indispensabile non solo per gli e-commerce, che altrimenti potrebbero perdere un potenziale cliente, ma anche per i blog e i siti aziendali, che, se non raggiungibili, possono perdere opportunità. È il motivo per cui in fase di valutazione dell’hosting al quale appoggiarsi è fondamentale scegliere uno che garantisca un elevato uptime. Serverplan, con i suoi piani di hosting professionali, assicura un uptime del 99,99%.

Perché è importante avere un uptime elevato

Semplificando possiamo spiegare l’uptime come la percentuale di tempo in cui un server è attivo e funzionante. Un uptime del 99,99%, come quello di Serverplan, significa che il sito web è online per il 99,99% del tempo.

È importante che questo valore sia il più alto possibile perché un basso uptime può causare diversi problemi, tra cui la perdita di visitatori e clienti, danni alla reputazione e all’immagine di quel brand e la perdita di potenziali guadagni e contatti.

Un sito web nasce per essere online, visibile e accessibile ed è quindi indispensabile che l’hosting assicuri questo tipo di prestazioni. Non è sempre così ed è il motivo per cui l’offerta di Serverplan si rivela particolarmente interessante. Tra i vantaggi dell’hosting di Serverplan, infatti, c’è il monitoraggio proattivo di ogni servizio così da assicurare un uptime così elevato.

L’altro aspetto vincente di Serverplan è legato all’assistenza tecnica. A differenza di altri servizi di hosting, è disponibile un vero e proprio team di professionisti che adotta misure proattive per monitorare i server andando a ridurre i rischi e ottimizzando le prestazioni. Inoltre in caso di necessità si ha accesso a un servizio clienti specializzato con professionisti dedicati ai vari CMS così da rispondere prontamente alle criticità che si possono sperimentare e risolvere in tempi estremamente rapidi.