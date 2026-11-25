Ogni volta che uno smartphone Android comunica con un server Linux, un PC Windows accede a un sito Web o un router inoltra pacchetti attraverso reti appartenenti a operatori diversi, entra in gioco una delle invenzioni più importanti della storia dell’informatica: TCP/IP. Alla base del suo successo c’è anche una decisione presa oltre mezzo secolo fa, quando Internet non esisteva ancora nella forma che conosciamo oggi. I suoi progettisti scelsero di non brevettare il protocollo fondamentale della futura rete mondiale, rinunciando a imporre licenze per la sua implementazione.

Tra il 1973 e il 1974, Vinton Cerf e Robert Kahn lavoravano alla definizione di un’architettura capace di collegare reti informatiche eterogenee. ARPANET, il progetto finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense e operativo dal 1969, aveva già dimostrato la validità della commutazione di pacchetto (suddivisione dei dati in piccoli blocchi trasmessi indipendentemente attraverso la rete e ricomposti a destinazione); mancava però un meccanismo universale per far comunicare reti costruite utilizzando tecnologie differenti.

Perché Vint Cerf e Robert Kahn decisero di non brevettare TCP/IP

In un’intervista per il podcast Future Stories, Vint Cerf ha raccontato un retroscena particolarmente interessante: la scelta di non brevettare TCP/IP maturò anche sulla base di considerazioni geopolitiche.

Durante la Guerra Fredda, i ricercatori immaginavano che la tecnologia potesse supportare i sistemi informatizzati di comando e controllo degli Stati Uniti, assicurando la comunicazione con i Paesi alleati. Ma chi sarebbero stati gli alleati degli USA 25 anni dopo? Osservando quanto fossero cambiate le relazioni internazionali nei 25 anni precedenti, Cerf e colleghi compresero l’impossibilità di prevederlo.

La soluzione consisteva nel rendere pubbliche le specifiche, incoraggiando chiunque a realizzare implementazioni compatibili.

L’interoperabilità non doveva dipendere da accordi commerciali, appartenenze politiche o autorizzazioni concesse da un singolo soggetto. Una decisione maturata nell’ambito della ricerca militare finì così per favorire la nascita di una rete globale aperta.

Come TCP/IP ha reso possibile una rete di reti

Nel maggio 1974 Cerf e Kahn pubblicarono il lavoro scientifico A Protocol for Packet Network Intercommunication: il progetto iniziale accorpava funzioni che successivamente confluirono in due protocolli separati.

IP (Internet Protocol) definisce il formato dei datagrammi, l’indirizzamento e le regole fondamentali per il loro inoltro tra reti. Non garantisce la consegna, l’ordine di arrivo o l’assenza di duplicati.

definisce il formato dei datagrammi, l’indirizzamento e le regole fondamentali per il loro inoltro tra reti. Non garantisce la consegna, l’ordine di arrivo o l’assenza di duplicati. TCP (Transmission Control Protocol) offre invece alle applicazioni un flusso affidabile e ordinato di byte, ricorrendo a numeri di sequenza, conferme di ricezione (ACK), ritrasmissioni e meccanismi di controllo del flusso e della congestione. Ne abbiamo illustrato alcuni aspetti nell’approfondimento sulla perdita di pacchetti nelle reti informatiche.

Il vantaggio dell’architettura risiede nella sua indipendenza dal mezzo trasmissivo: Ethernet, WiFi, fibra ottica e collegamenti satellitari possono trasportare datagrammi IP senza modificare la logica fondamentale delle applicazioni.

Il 1° gennaio 1983 ARPANET abbandonò quindi il precedente protocollo NCP (Network Control Program) a favore di TCP/IP. La transizione rappresenta una delle principali tappe nella storia di Internet, cui anche l’Italia contribuì con il suo primo collegamento nel 1986.

Le RFC: specifiche pubbliche al posto delle licenze

L’assenza di brevetti sui protocolli fondamentali non sarebbe bastata, da sola, a garantire la diffusione di TCP/IP: serviva un sistema attraverso il quale documentare le specifiche, raccogliere osservazioni, correggere gli errori e proporre miglioramenti.

Il noto meccanismo delle RFC (Request for Comments) nacque il 7 aprile 1969, quando Steve Crocker pubblicò il primo documento della serie, intitolato Host Software. L’iniziativa introdusse un metodo di collaborazione tecnica destinato a sopravvivere agli stessi progetti da cui ebbe origine Internet.

Nel settembre 1981 arrivarono la RFC 791, contenente le specifiche di IPv4, e la RFC 793, dedicata a TCP. Quest’ultima ha ceduto il posto, nell’agosto 2022, alla RFC 9293, che consolida decenni di aggiornamenti e chiarimenti tecnici.

Uno sviluppatore può consultare questi documenti e scrivere da zero il proprio stack di rete, senza utilizzare il codice sorgente di altri produttori; due implementazioni indipendenti possono comunicare purché rispettino le stesse specifiche. È un principio fondamentale: uno standard aperto non richiede che tutte le implementazioni siano open source.

La competizione con le reti proprietarie

Negli anni ’70 e ’80 il mercato delle reti informatiche comprendeva architetture come IBM SNA (Systems Network Architecture) e DECnet di Digital Equipment Corporation. Erano soluzioni tecnicamente valide, ma nate principalmente attorno ai prodotti e alle esigenze dei rispettivi fornitori.

TCP/IP offriva qualcosa di diverso: la possibilità di collegare computer di produttori concorrenti senza imporre un’unica piattaforma hardware o software. Con l’integrazione dei protocolli in Unix BSD, l’adozione di TCP/IP ne risultò fortemente accelerata nelle università, nei centri di ricerca e nelle aziende.

Da lì in avanti si scatenò un circolo virtuoso che ridusse drasticamente la dipendenza tecnologica da un singolo fornitore: più dispositivi adottavano TCP/IP, maggiore diventava la convenienza per ulteriori produttori a supportarlo.

Quanto sarebbe diversa Internet se TCP/IP fosse stato brevettato?

Anche la registrazione di un brevetto non avrebbe impedito la diffusione di TCP/IP: molto sarebbe dipeso dalle condizioni di licenza. Tuttavia, royalty, negoziazioni commerciali e restrizioni territoriali avrebbero potuto rallentare l’adozione dei protocolli, favorendo la frammentazione delle reti.

Lo vediamo oggi, ad esempio, con alcuni standard di compressione video, come HEVC (H.265), per i quali la complessità delle licenze brevettuali ha contribuito a incentivare lo sviluppo di alternative come AV1. La presenza di più consorzi brevettuali, ciascuno con condizioni economiche differenti, ha infatti complicato l’integrazione di HEVC in browser, sistemi operativi e applicazioni multimediali. Proprio per ridurre queste barriere, Google, Microsoft, Mozilla, Netflix e altre aziende hanno dato vita all’Alliance for Open Media, sviluppando AV1 secondo una politica di licenza senza royalty, sebbene non manchino rivendicazioni brevettuali da parte di terzi.

La scelta di Cerf e Kahn eliminò alla radice una potenziale barriera all’ingresso: a distanza di decenni, anche un piccolo produttore di dispositivi IoT può implementare i protocolli fondamentali di Internet senza corrispondere royalty agli inventori. Su quelle fondamenta Tim Berners-Lee avrebbe poi costruito il World Wide Web.

L’immagine di copertina è creata con un modello generativo (AI) e non è una rappresentazione realistica di Vinton “Vint” Cerf.