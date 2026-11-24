Quando una cattura di rete contiene migliaia di pacchetti, il problema non è raccogliere dati, ma distinguere in fretta gli indizi utili dal rumore.

Wireshark e tcpdump restano strumenti preziosi per osservare il traffico, ma l’analisi può diventare laboriosa quando occorre correlare anomalie distribuite tra protocolli e conversazioni.

PcapAnalyzer nasce per rendere più leggibile questa fase: è un progetto open source che esamina file di cattura e presenta possibili problemi con indicazioni sui controlli successivi. Non sostituisce la competenza di chi amministra la rete né trasforma ogni segnalazione in una diagnosi certa. Il suo valore sta nel fornire un punto di partenza strutturato, verificabile sui pacchetti originali.

Come PcapAnalyzer organizza l’analisi

Il progetto, disponibile su GitHub, accetta file PCAP e PCAPNG, anche compressi. Applica 27 rilevatori che classificano le anomalie per gravità e suggeriscono verifiche.

L’esame riguarda problemi TCP, instradamento, DNS e DHCP, risposte HTTP e avvisi TLS. Considera anche tunnel VPN e segnali sospetti, come scansioni di porte e credenziali trasmesse in chiaro.

Il controllo della qualità della cattura è utile: pacchetti troncati, traffico unidirezionale o connessioni già attive all’inizio possono rendere incompleto il quadro. Il programma segnala questi limiti, così l’assenza di evidenze non viene scambiata per conferma del corretto funzionamento della rete.

L’interfaccia propone una vista dei pacchetti con filtri compatibili con Wireshark così come tabelle per protocollo e tempi di risposta, esportazione CSV e diagrammi dei flussi. L’operatore può partire dalla panoramica e raggiungere il dettaglio necessario a verificare un’anomalia, controllando i dati alla base della diagnosi.

Installazione, privacy e limiti da conoscere

PcapAnalyzer può essere eseguito in autonomia. Il percorso suggerito usa Docker Compose: si scarica il repository, si avvia lo script e si apre l’interfaccia locale. Il servizio resta in ascolto sull’indirizzo locale; esporlo senza un reverse proxy autenticato è rischioso, perché l’API può usare l’account AI configurato.

L’indagine con Intelligenza Artificiale è facoltativa e richiede una chiave API Anthropic. Gli esiti citano i pacchetti a sostegno delle affermazioni. Senza chiave, una modalità dimostrativa usa testo generato dai risultati dell’analisi. La documentazione precisa che il modello non riceve il file PCAP, ma i dati restituiti dagli strumenti; il contenuto dei pacchetti può essere abilitato per la sessione.

Le catture vengono analizzate sulla macchina dell’utente. Durante un’indagine AI sono conservate in forma cifrata e poi eliminate secondo le condizioni del progetto. Prima di condividere file, verificare che non contengano credenziali o dati riservati.

Il repository usa la licenza Apache 2.0 ed è in fase beta. I rilevamenti vanno confrontati con i pacchetti e con il contesto operativo: un falso positivo può deviare la diagnosi. PcapAnalyzer rende più ordinata l’ispezione, ma non certifica da solo lo stato dell’infrastruttura. Il giudizio tecnico richiede interpretazione e conoscenza dell’ambiente osservato.