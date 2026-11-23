CrowdStrike acquisirà Zscaler per 43,9 miliardi di dollari, dando vita a uno dei maggiori gruppi mondiali della cybersecurity. L’operazione, interamente finanziata attraverso uno scambio azionario, rappresenta la più grande acquisizione mai annunciata nel settore. Ma il suo significato va ben oltre le dimensioni economiche: per la prima volta, due protagonisti della protezione degli endpoint e della sicurezza degli accessi cloud potrebbero riunire le rispettive tecnologie in un’unica piattaforma.

Per decenni, la sicurezza aziendale ha seguito un modello abbastanza prevedibile: firewall sul perimetro, antivirus sui computer e VPN per collegare gli utenti remoti. La diffusione delle applicazioni SaaS, del cloud computing e del lavoro distribuito ha progressivamente indebolito tale impostazione.

Il modello Zero Trust, che elimina la fiducia implicita accordata a dispositivi e connessioni, nasce proprio per affrontare il problema. Oggi CrowdStrike punta a unire la protezione dei sistemi con il controllo delle comunicazioni: Zscaler gestisce oltre 750 miliardi di transazioni al giorno attraverso la propria infrastruttura cloud, distribuita su più di 200 sedi di servizio.

CrowdStrike e Zscaler: perché l’acquisizione può cambiare la sicurezza informatica

Le competenze delle due aziende sono complementari: CrowdStrike, attraverso la piattaforma Falcon, protegge computer, server e workload cloud, analizzando processi, comportamenti sospetti, attività sui file e altri segnali riconducibili a possibili compromissioni. Il suo approccio comprende funzionalità EDR (Endpoint Detection and Response), analisi delle minacce e interventi automatizzati.

Zscaler opera soprattutto sul versante delle comunicazioni: la piattaforma Zero Trust Exchange controlla il traffico tra utenti, dispositivi e applicazioni, applicando politiche di accesso e protezione dei dati indipendentemente dalla posizione geografica.

Immaginiamo un dipendente che apre un allegato contenente codice malevolo: Falcon rileva l’avvio di un processo sospetto e osserva la creazione di una connessione verso un server esterno. Contemporaneamente, Zscaler può analizzare quella comunicazione e applicare le proprie regole di sicurezza.

Con una piattaforma integrata, i due segnali potrebbero alimentare una stessa decisione: bloccare il traffico, isolare il dispositivo compromesso oppure revocare temporaneamente l’accesso alle applicazioni più critiche. Il concetto è quello di utilizzare la telemetria degli endpoint e della rete per automatizzare interventi coordinati.

Un altro scenario riguarda i dispositivi che non rispettano i requisiti aziendali: un computer con protezioni disattivate o indicatori di compromissione potrebbe perdere l’autorizzazione ad accedere a una determinata applicazione, anche quando l’utente possiede credenziali valide.

È proprio uno dei principi fondamentali dello Zero Trust, già applicabile attraverso diverse soluzioni open source: l’identità dell’utente non basta; contano anche lo stato del dispositivo, le autorizzazioni e le caratteristiche della richiesta.

Dalle VPN tradizionali a ZTNA e SASE

Zscaler porta nell’operazione tecnologie come ZTNA (Zero Trust Network Access), che permettono di concedere accesso a specifiche applicazioni senza esporre l’intera rete aziendale. Rispetto a una VPN tradizionale, capace spesso di offrire una connettività più estesa, ZTNA riduce le possibilità di movimento laterale dopo un’eventuale compromissione.

L’offerta comprende inoltre funzionalità SSE (Security Service Edge), tra cui Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker e controlli per prevenire la perdita di dati.

Il modello SASE (Secure Access Service Edge) integra invece servizi di sicurezza e connettività, avvicinando le politiche di protezione agli utenti e alle applicazioni.

La prospettiva è interessante soprattutto nelle organizzazioni che utilizzano servizi cloud, postazioni remote e applicazioni distribuite. L’accesso alle risorse potrebbe dipendere contemporaneamente dall’identità, dai privilegi e dal livello di sicurezza rilevato sull’endpoint.

ZTNA, comunque, non sostituisce automaticamente ogni funzione di una VPN né elimina i rischi associati a sessioni già compromesse. Le tecniche di furto delle sessioni e degli account restano un problema anche con controlli di autenticazione avanzati.

Falcon Next-Gen SIEM e intelligenza artificiale: cosa promette l’integrazione

Un elemento tecnico particolarmente rilevante riguarda Falcon Next-Gen SIEM, che CrowdStrike intende utilizzare per raccogliere e correlare i dati provenienti dai dispositivi e dall’infrastruttura Zscaler.

Secondo l’annuncio ufficiale, l’integrazione permetterebbe di osservare una parte più ampia del percorso seguito dagli attaccanti. Le informazioni alimenterebbero anche i modelli di sicurezza SafeMind, con l’obiettivo di migliorare rilevamento, analisi e risposta attraverso l’intelligenza artificiale.

Un ulteriore campo di applicazione riguarda gli agenti AI che accedono autonomamente a documenti, API e sistemi aziendali. Controllare soltanto il computer su cui operano non basta: è indispensabile verificare quali risorse raggiungono, quali dati trasferiscono e se le operazioni rispettino le autorizzazioni previste.

Al momento, però, le funzionalità annunciate rappresentano obiettivi di integrazione: non esiste ancora una piattaforma unificata disponibile come conseguenza immediata dell’accordo.

I rischi di concentrare endpoint e sicurezza cloud in un unico fornitore

Una maggiore integrazione può ridurre i tempi di risposta agli incidenti, ma introduce anche nuove dipendenze: centralizzare controlli, telemetria e politiche di accesso significa attribuire a un unico operatore una responsabilità considerevole.

L’incidente CrowdStrike del luglio 2024, che provocò problemi a milioni di computer Windows, ha dimostrato quanto un aggiornamento difettoso possa avere conseguenze estese. Microsoft sta affrontando parte di tali criticità con la Windows Endpoint Security Platform, progettata per ridurre la dipendenza dei prodotti di sicurezza dal kernel.

Per le aziende diventeranno quindi importanti la disponibilità di procedure di ripristino indipendenti, la gestione graduale degli aggiornamenti, l’esportazione dei log e la possibilità di mantenere controlli alternativi in caso di interruzione del servizio.

L’accordo dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’anno fiscale 2028, subordinatamente alle autorizzazioni previste. Fino ad allora le due società continueranno a operare separatamente.

La vera sfida non sarà mettere due marchi sotto lo stesso tetto. Sarà dimostrare che una decisione di sicurezza presa sull’endpoint possa tradursi rapidamente in una misura efficace sulla rete, senza aggiungere latenza, falsi positivi o nuovi punti di guasto. È lì che si misurerà il valore tecnico dell’acquisizione.