Perfetto per negozi, freelance e mercatini: Axerve Easy Mini è il POS più conveniente

Roberta Bonori
Pubblicato il 26 ott 2025
Che tu gestisca un piccolo negozio, lavori come artigiano o partecipi a fiere ed eventi stagionali, sai bene quanto ogni spesa influisca sul bilancio. Nel quotidiano di chi lavora in proprio, anche strumenti indispensabili come il POS possono diventare un costo pesante: abbonamenti mensili, contratti vincolanti, tariffe poco trasparenti.

Eppure, oggi esiste una soluzione che permette di lavorare in modo professionale senza dover rinunciare al risparmio: si chiama Axerve Easy Mini.

Un POS compatto, economico e senza canone

Axerve Easy Mini è pensato per chi cerca una soluzione di pagamento pratica e flessibile, senza costi nascosti. Con questo dispositivo puoi accettare pagamenti ovunque, anche in assenza di Wi-Fi, grazie alla SIM integrata e alla connessione autonoma. I vantaggi principali:

  • Nessun canone mensile

  • Commissione fissa dell’1% per ogni transazione

  • Prezzo di acquisto in promozione a 50€ + IVA (anziché 80€)

In altre parole, se un mese non incassi, non paghi nulla.
È la scelta ideale per chi ha flussi di lavoro irregolari o attività stagionali, ma desidera mantenere un’immagine professionale davanti ai clienti. Il terminale pesa solo 151 grammi, si accende con un clic e funziona in totale autonomia. Non necessita di smartphone o app aggiuntive: lo accendi, incassi e sei operativo in pochi istanti. Accetta tutte le principali carte (Visa, Mastercard, Maestro, Bancomat) e i principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). La SIM e l’assistenza tecnica sono già incluse, così puoi iniziare subito a ricevere pagamenti in completa tranquillità. Molti dispositivi POS tradizionali richiedono un canone mensile o contratti vincolanti che pesano sul bilancio anche nei periodi di minor lavoro. Con Axerve Easy Mini, invece, la spesa è proporzionale al tuo volume d’incasso. È compatto, affidabile, accessibile e soprattutto pensato per chi lavora sul campo, che si tratti di un negozio, di un evento o di un mercatino stagionale.

