PhotoSuite sfida Photoshop: l’editor gratuito per l'editing dei file PSD

PhotoSuite è un nuovo editor grafico open source che prova a conquistare chi cerca un’alternativa desktop a Photoshop senza rinunciare a un ambiente di lavoro familiare.

Il progetto, distribuito con licenza GPL-3.0, è disponibile per Linux, Windows e macOS e mette al centro una caratteristica particolarmente interessante: i file PSD e PSB sono considerati formati nativi, non semplici file da importare ed esportare.

L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza molto vicina a quella del software Adobe, mantenendo pannelli, scorciatoie e comportamenti riconoscibili. Il progetto è però ancora giovane, quindi le dichiarazioni sulla compatibilità non equivalgono a una certificazione indipendente. Per chi lavora con file complessi, questa distinzione resta fondamentale.

Un editor costruito pensando agli utenti Photoshop

L’interfaccia di PhotoSuite segue deliberatamente un’impostazione familiare agli utenti abituati all’ambiente Photoshop. La disposizione dei pannelli, le finestre di dialogo e le scorciatoie sono progettati per ridurre il periodo necessario a prendere confidenza con il programma. Il riferimento scelto dagli sviluppatori è l’esperienza di Photoshop intorno al 2020, non una reinterpretazione completamente diversa dell’editing fotografico.

Sul piano operativo, il programma non si limita agli strumenti essenziali. Supporta livelli raster e vettoriali, gruppi, maschere, Smart Objects, filtri non distruttivi e diversi effetti applicabili ai livelli. Sono presenti anche strumenti come Clone Stamp, Healing Brush, Pen, Liquify e Lens Correction. La componente tipografica utilizza HarfBuzz e FriBidi per gestire anche composizione complessa, testo bidirezionale, legature OpenType e testo disposto lungo un tracciato.

Un altro elemento interessante riguarda l’automazione. PhotoSuite può interpretare i file Photoshop Actions e include un motore JavaScript/JSX, oltre a un sistema di estensioni basato su HTML, CSS e JavaScript. Questa impostazione rende il progetto potenzialmente interessante anche per chi non utilizza l’editor soltanto per modifiche occasionali, ma vuole inserirlo all’interno di procedure più strutturate.

La compatibilità PSD è il vero banco di prova

Il punto più ambizioso rimane la gestione dei documenti Adobe. Secondo gli sviluppatori, PhotoSuite cerca di conservare elementi come struttura dei livelli, maschere, modalità di fusione, effetti, Smart Filter, informazioni testuali, tracciati vettoriali e profili colore durante il passaggio tra i due ambienti. Il supporto PSB estende inoltre questa impostazione ai documenti di grandi dimensioni.

È proprio qui che serve prudenza. Un progetto giovane può dichiarare un’elevata fedeltà senza avere ancora accumulato una quantità sufficiente di verifiche indipendenti su documenti prodotti in condizioni differenti. La compatibilità reale può dipendere da funzioni specifiche, elementi poco comuni e combinazioni particolari presenti nei file. Per questo, chi utilizza materiale professionale dovrebbe effettuare prove su copie dei propri documenti prima di inserirlo in un flusso produttivo.

Dal punto di vista tecnico, l’applicazione utilizza Tauri 2, con un’interfaccia basata su HTML5, WebAssembly e WebGL e un componente Rust dedicato alle funzioni desktop. Il progetto dichiara inoltre un funzionamento locale, senza necessità di servizi cloud o telemetria.

PhotoSuite è quindi interessante soprattutto per la direzione intrapresa: invece di chiedere agli utenti di imparare un paradigma completamente nuovo, prova a ridurre la distanza tra il software open source e un ambiente già conosciuto. Se la compatibilità promessa reggerà a un numero crescente di casi reali, il progetto potrebbe diventare una proposta concreta per chi desidera maggiore libertà nella scelta dell’editor.

Per maggiori dettagli sul software consigliamo di visionare la relativa pagina su GitHub.