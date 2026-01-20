Piani a vita pCloud in offerta: spazio sicuro tuo per sempre

pCloud è uno dei migliori servizi di cloud storage che puoi trovare sul mercato. Soprattutto, è uno dei più interessanti e convenienti grazie alla possibilità di ottenere dei piani a vita: ovvero, come recita il nome, paghi il tuo spazio cloud una volta ed è tuo per sempre. Con tagli da 500GB, 2TB o 10TB a seconda delle singole esigenze, è un investimento finanziario e di sicurezza per il futuro.

Il prospetto qui sopra ti permette subito di avere un’idea di ciò che puoi scegliere. Si parte con il Premium da 500GB, venduto al prezzo super conveniente di 199 euro, fino ad arrivare all’Ultra da 10TB, che ha addirittura uno sconto di 700 euro.

Qualunque piano sceglierai avrai la certezza di un livello di sicurezza avanzato con file protetti dalle rigide leggi svizzere sulla privacy e conservati in data center certificati. La gestione degli stessi ti permette di caricarne di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, ripristinare versione precedenti e recuperare addirittura dati fino a 30 giorni indietro.

Potrai, naturalmente, aprire anche a gestioni collaborative con la condivisione di file tramite link protetti da password, cartelle condivise e molto altro ancora.

Addirittura, nel caso tu decida di caricare foto, video e musica, puoi guardare in streaming questi contenuti direttamente nel cloud grazie al lettore integrato. L’accesso sarà sempre immediato e sincronizzato con backup automatico della galleria del telefono e dei file del desktop e, soprattutto, backup da terze parti nel caso tu abbia già altri sistemi di archiviazione cloud.

L’investimento per la tua sicurezza digitale: scopri i piani a vita di pCloud.