Pixel, Google risolve il fastidioso bug dello scorrimento

Nonostante gli smartphone Pixel siano, senza ombra di dubbio, alcuni tra i telefoni Android più avanzati e apprezzati, questi non sono esenti da pecche.

Nel corso degli anni, infatti, questi prodotti hanno dovuto fare i conti con diversi problemi software che, nonostante l’impegno di Google, hanno spesso richiesto parecchio tempo per ottenere patch correttive. In questo senso, uno dei problemi più annosi dei Pixel potrebbe essere stato finalmente corretto.

Stiamo parlando del bug noto come stuttering dello scorrimento, fenomeno che numerosi utenti Pixel hanno segnalato negli scorsi mesi. Questo si manifesta con incertezze nelle animazioni durante le interazioni dell’utente con la barra di scorrimento.

Sebbene i casi più frequenti siano stati segnalati su Pixel 8 Pro, a quanto pare la problematica si presenta con una certa regolarità anche su altri dispositivi della linea.

Segnalato per la prima volta lo scorso mese di ottobre, il suttering dello scorrimento è stato contrassegnato dagli sviluppatori come risolto nell’apposito documento di Google, dove viene indicato lo status dei bug conosciuti.

Tutto risolto dunque? Neanche per sogno.

Bug dello scorrimento di Google Pixel? Risolto… ma c’è ancora da aspettare

La cattiva notizia è che la patch effettiva potrebbe non essere implementata fino ad Android 15. In questo senso, le dichiarazioni di Google parlano in modo generico di miglioramenti che hanno un impatto complessivo sull’interfaccia utente.

Sfortunatamente, a tal proposito, Big G parla di “Ottimizzazioni continue in termini di prestazioni e potenza sono previste per la prossima versione di Android“. A meno di stravolgimenti, dunque, i possessori di Pixel dovranno ancora attendere.

Quanto appena affermato, infatti, sembra fare più riferimento al lancio di Android 15 rispetto a una piccola correzione di Android 14. Con la beta pubblica del nuovo OS disponibile da aprile, al momento non sono accessibili informazioni chiare in merito.

Al di là di questo problema, la nuova versione di Android offre numerose migliorie alquanto interessanti. La possibilità di collegare smartphone ai satelliti, per esempio, appare una potenziale rivoluzione nel settore mobile.