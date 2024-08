Google Pixel Watch 3 è il primo smartwatch che rileva la perdita del polso

Il Pixel Watch 3 di Google lanciato proprio ieri, include una serie di funzionalità relative alla salute. Alcune di queste riguardano le notifiche di ritmo cardiaco irregolare, controlli di sicurezza e rilevamento delle cadute. Tutte cose già viste a bordo dei prodotti della concorrenza, se non fosse che c’è anche una funzionalità esclusiva, la quale potrebbe salvare delle vite.

Durante l’evento Made by Google di ieri, l’azienda ha rivelato una funzionalità per il suo Pixel Watch 3 chiamata Rilevamento della perdita di polso. Google afferma che questa funzionalità non era mai stata vista prima d’ora su uno smartwatch e pertanto il Pixel Watch 3 è il primo dispositivo ad esserne equipaggiato.

Google Pixel Watch 3: come funziona il Loss of Pulse Detection

La funzionalità Loss of Pulse Detection agisce in maniera molto semplice: nel momento in cui l’utente che indossa il Pixel Watch 3 perde il polso e dunque il suo cuore comincia a non battere più, vengono allertati immediatamente i servizi di emergenza. In caso di perdita di polso dunque l’orologio condividerà un messaggio automatizzato contenente delle informazioni riguardanti lo stato di salute istantaneo dell’utente ma anche la sua posizione in tempo reale.

Ovviamente, come per tutti i dispositivi elettronici, si potrebbe dar luogo a falsi allarmi, ma in questo caso Google ha adottato delle contromisure. Mediante i sensori dedicati infatti l’orologio farà altri check al momento, rilevando se l’utente si sta muovendo e lancerà degli avvisi per vedere se risponde. La funzione Loss of Pulse Detection arriverà per gli utenti nei vari paesi europei a partire dal mese di settembre e sarà estesa pian piano a tutte le altre nazioni.

È chiaro dunque l’intento di Google nel voler migliorare i servizi a disposizione degli utenti, avvicinando i suoi prodotti indossabili sempre di più all’ambito medico. Avere un Google Pixel Watch 3 al polso potrebbe essere dunque un modo per sentirsi più al sicuro.