PlayStation celebra 10 anni in Cina con una smartband esclusiva a tema

Per il decimo anniversario del brand PlayStation in Cina, Sony ha lanciato una smartband speciale in collaborazione con Xiaomi. Questa versione della Xiaomi Smart Band 9 Pro è davvero interessante grazie soprattutto ai colori storici utilizzati, nonché ai simboli tipici della console di Sony. L’annuncio è arrivato dal profilo ufficiale di PlayStation China su Weibo, accompagnato da immagini del dispositivo che ne evidenziano il design unico.

Un design celebrativo e riconoscibile in stile PlayStation

La smartband si distingue per l’aggiunta di dettagli ispirati al mondo PlayStation. Oltre al cinturino nero standard, è incluso un cinturino blu decorato con i simboli iconici del controller PlayStation: croce, triangolo, quadrato e cerchio. Il logo PS campeggia in maniera evidente sul cinturino, rendendo il dispositivo un vero oggetto da collezione per gli appassionati.

La confezione, pensata per sottolineare l’importanza di questo anniversario, include anche una card commemorativa del decimo anniversario e il cavo di ricarica.

Specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 9 Pro

Questa versione personalizzata mantiene tutte le caratteristiche tecniche della Xiaomi Smart Band 9 Pro, e lo si può vedere direttamente dalla scheda tecnica qui in basso:

Display OLED da 1,74 pollici , con cornice in alluminio;

, con cornice in alluminio; Resistenza all’acqua fino a 5 ATM ;

; Batteria performante : autonomia fino a 3 settimane;

: autonomia fino a 3 settimane; Spessore di soli 10,8 mm e un peso di 24,5 grammi;

Monitoraggio della salute: rilevamento frequenza cardiaca , saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) , qualità del sonno e ciclo mestruale ;

, , e ; Più di 150 modalità sportive: GPS integrato per tracciare con precisione le attività.

Disponibilità e prezzo

Il dispositivo celebrativo di PlayStation è disponibile in esclusiva per il mercato cinese. Il prezzo di vendita è di 399 Yuan che al netto del cambio, equivalgono a circa 52 euro. C’è ora grande attesa che per capire se il prodotto arriverà in Italia e nelle altre nazioni europee, ma per ora non si conosce alcun dettagli in merito.