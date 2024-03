POS a canone zero con commissioni dell'1%: è possibile con la promo di Axerve

Per tagliare i costi del POS è possibile affidarsi ad Axerve e, in particolare, scegliere il piano POS Easy a Commissioni che consente di accedere a un POS con canone zero e con commissioni dell’1% sulle transazioni.

Da notare, inoltre, che, in via promozionale fino al 30 maggio 2024, Axerve garantisce un cashback del 50% sulle commissioni. La promozione include anche il POS Android PAX A920 Pro (con supporto Wi-Fi e SIM 4G inclusa) in vendita abbinata al costo di 100 euro + IVA e senza costi ricorrenti successivi.

Per accedere alla promozione basta premere sul tasto qui di sotto in modo da raggiungere il sito ufficiale di Axerve.

POS Easy a Commissioni di Axerve: ecco perché è la promo giusta

Con POS Easy a Commissioni di Axerve è possibile accedere a un POS con:

canone zero

commissioni dell’ 1% sulle transazioni

50% di cashback sulle commissioni fino al 30 maggio 2024

Le condizioni sono proposte sono molto vantaggiose, anche considerando che la promozione include il POS Android PAX A920 Pro in vendita abbinata, al costo di 100 euro + IVA e senza costi ricorrenti. Questo POS è dotato di connettività Wi-Fi oltre che di connettività 4G con SIM multi-operatore.

Si tratta, quindi, di una promozione “tutto incluso” che elimina i costi di mantenimento del POS slegati alle operazioni, risultando ottima soprattutto per chi effettua poche transazioni, grazie anche a commissioni ridotte oltre che all’assenza del canone.

Da notare che la promozione di Axerve permette di sfruttare un POS in grado di accettare pagamenti su tutti i principali circuiti internazionali e internazionali oltre che dai wallet digitali più utilizzati come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Per richiedere la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata premendo sul tasto Richiedi.