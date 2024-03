POS Easy di Axerve: commissioni vantaggiose e 50% di cashback

Axerve offre a tutti i commercianti una soluzione rivoluzionaria: POS Easy, un dispositivo POS all’avanguardia che promette di ridurre drasticamente i costi delle transazioni. Con commissioni vantaggiose e l’offerta del 50% di cashback sulle commissioni, Axerve trasforma il tuo business in efficiente e conveniente.

POS Easy di Axerve: commissioni vantaggiose e flessibilità senza precedenti

Con POS Easy di Axerve, dimentica i canoni fissi! Paghi solo l’1% di commissione sulle operazioni, e se sei un nuovo cliente, potrai goderti un cashback del 50% sulle commissioni. Questa promozione, valida fino al 30 maggio 2024, è un’opportunità da non perdere per ottimizzare la gestione dei pagamenti nel tuo business.

Il terminale POS Android™ PAX A920 Pro è un gioiello di tecnologia: elegante, compatto e dotato di funzionalità avanzate che semplificano le operazioni quotidiane. Con dimensioni di L 17,8cm x P 7,8cm x H 5,4cm e un peso di soli 390 grammi, questo dispositivo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo.

La connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa) e la possibilità di stampare lo scontrino rendono il PAX A920 Pro un must-have per ogni commerciante.

Axerve non si limita a fornire un terminale POS. A disposizione c’è anche un pacchetto completo di servizi per facilitare la vita dei commercianti.

Accrediti su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con traffico dati incluso, assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza sono solo alcune delle caratteristiche che rendono POS Easy di Axerve un’offerta irresistibile.

Inoltre, con la dashboard online di Axerve, avrai sempre tutto sotto controllo, con aggiornamenti in tempo reale sui pagamenti incassati. È il momento di dire addio alle vecchie soluzioni e abbracciare la modernità con POS Easy di Axerve. Ricorda, con commissioni vantaggiose e un 50% di cashback, non c’è mai stato un momento migliore per modernizzare il tuo business.