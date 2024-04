Pos, Nexi XPay Pro disponibile con canone zero e commissioni minime

Buone notizie per le attività commerciali italiane: Nexi, leader italiano nei pagamenti digitali, ha reso ancora più conveniente la sua soluzione di incasso con il Pos XPay Pro. Da oggi, è possibile attivare il servizio senza canone mensile e con commissioni merchant a 1,10% per ogni transazione (anziché 1,25%).

XPay Pro è una soluzione completa per accettare pagamenti online, ideale per e-commerce, marketplace e attività di vendita a distanza. Il servizio offre numerosi vantaggi, tra cui:

Sicurezza e affidabilità: Nexi è un istituto di pagamento autorizzato da Bankitalia, che garantisce la massima sicurezza per le transazioni online.

Facilità d'uso: XPay Pro è facile da integrare con qualsiasi sito web o piattaforma di e-commerce.

Versatilità: Il servizio accetta tutti i principali metodi di pagamento, come carte di credito, carte di debito, bonifici bancari e PayPal.

Dati e reportistica: XPay Pro fornisce agli esercenti dati completi e dettagliati sulle loro transazioni, per un migliore controllo del business

Ottieni Nexi XPay Pro oggi

L’offerta con canone zero e commissioni scontate è valida per un tempo limitato. Per attivare XPay Pro con queste condizioni vantaggiose, è sufficiente visitare il sito web di Nexi o contattare un rivenditore autorizzato.

Nexi XPay Pro è la soluzione ideale per le attività commerciali che vogliono accettare pagamenti online in modo sicuro, facile e conveniente. Con l’offerta attuale, il servizio diventa ancora più accessibile, permettendo a tutte le imprese di beneficiare dei vantaggi del pagamento digitale.

XPay Pro è la soluzione completa per accettare pagamenti online in modo sicuro, facile e conveniente. Approfitta subito dell’offerta con canone zero e commissioni scontate e ottieni benefit come il pay-by-Link (invia un link ai tuoi clienti per incassare pagamenti anche a distanza), la possibilità di pagamenti in diverse valute nonché l’integrazione con i pagamenti direttamente nella tua App.