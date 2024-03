Povere Creature! in streaming su Disney+: guardalo subito a 1,99€

Se ti sei perso Povere Creature! (recentemente premiato con quattro Oscar) al cinema, presto potrai guardarlo in streaming direttamente dal divano di casa tua: il film diretto da Yorgos Lanthimos approderà infatti in esclusiva su Disney+ a partire dal prossimo 14 marzo. Hai ancora pochi giorni, quindi, per approfittare della promozione lanciata da Disney+ che ti permette di sottoscrivere un piano con pubblicità a soli 1,99 euro al mese per i primi tre mesi.

Come guardare Povere Creature! in streaming

Povere Creature!, tratto dal romanzo di Alasdair Gray, ha catturato l’attenzione di pubblico e critica: soltanto pochi giorni fa ha infatti conquistato ben quattro Premi Oscar per miglior attrice protagonista a Emma Stone, miglior scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura. La storia racconta l’evoluzione della giovane Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dallo scienziato Dr. Godwin Baxter, interpretato da Willem Dafoe. Impaziente di imparare e affamata della mondanità che le manca, Bella scappa vivendo un turbinio di avventure attraverso i continenti.

Potrai vedere Povere Creature! e accedere a migliaia di altre storie e contenuti direttamente su Disney+ al prezzo di soli 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi, grazie alla promozione in corso sul piano standard con pubblicità. Il risparmio, rispetto al costo base di 5,99 euro, è del 66%. L’offerta è valida solo per i nuovi abbonati e per chi riattiva un account già esistente entro il 14 marzo, giorno in cui il film da Oscar approderà sulla piattaforma.

Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnoverà al prezzo standard. Ma potrai decidere di interrompere l’abbonamento in qualunque momento prima della data di rinnovo. Tra i contenuti esclusivi proposti da Disney+, impossibile non nominare le serie Originali, i classici Disney, i film del Marvel Cinematic Universe e i documentari di National Geographic. Inoltre, il servizio è compatibile con tutti i principali dispositivi, anche mobili, console di gioco e smart TV.

Approfitta della promozione e guarda Povere Creature! in streaming su Disney+ a un prezzo irrisorio: soltanto 1,99 euro al mese. Il prezzo è valido, lo ricordiamo, per i primi tre mesi di abbonamento.