Praticità e convenienza: SelfyConto è il meglio per i tuoi risparmi

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, è diverso da tanti altri conti perché unisce praticità e convenienza, che rendono la gestione quotidiana del denaro e dei risparmi molto agevole.

Che tu sia un giovane o un adulto, ha qualcosa da offrirti. Il primo anno è completamente gratuito, e per i giovani sotto i 30 il canone rimane azzerato anche negli anni successivi. Anche chi supera questa età può azzerarlo ulteriormente dopo il primo anno in determinate circostanze.

Dimenticati anche delle filiali: puoi gestire tutto in modo semplice e veloce direttamente online o tramite l’app. L’interfaccia è intuitiva e user-friendly, quindi ogni operazione diventa facile e immediata.

SelfyConto: praticità e convenienza, con pagamenti rapidi e sicuri

Con SelfyConto puoi effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro grazie all’integrazione con Apple Pay, Google Pay e altri sistemi di pagamento digitale.

Oltre al conto corrente, SelfyConto offre una vasta gamma di servizi pensati per ogni esigenza: carta di debito gratuita, prelievi gratuiti in Eurozona, bonifici SEPA online senza costi, e la possibilità di investire in fondi comuni, fare trading online e accedere a una varietà di prodotti finanziari direttamente dall’app Mediolanum.

La solidità finanziaria di Banca Mediolanum e l’utilizzo di moderni sistemi di sicurezza garantiscono la massima protezione dei tuoi fondi e delle tue informazioni personali. In caso di bisogno, però, puoi fare affidamento al servizio di assistenza clienti.

Quindi, se sei alla ricerca di un conto conveniente, pratico e ricco di servizi, SelfyConto è la soluzione ideale per te. Con i suoi numerosi vantaggi, questo conto è il punto di riferimento nel panorama bancario attuale, dove gestire i tuoi soldi diventa un gioco da ragazzi. Scegli SelfyConto e scopri la praticità e convenienza di un conto che pensa ai tuoi risparmi.