Premi in buoni da 100€ con Credem Link: acquisti gratis su Amazon

Credem, la banca che pensa al tuo benessere finanziario, ha recentemente lanciato un’interessante promozione dedicata ai nuovi clienti che aprono il conto Credem Link: premi in buoni da 100€ per acquistare gratuitamente su Amazon.

Se sei realmente interessato a questa offerta, segui attentamente le indicazioni che ti forniremo. Innanzitutto, devi aprire il conto entro il 30 Aprile 2024. Durante la procedura di apertura, ricorda di inserire il codice promozionale CREDEM100. Questo passaggio è fondamentale per potere ottenere i buoni Amazon.

Premi in buoni da 100€, ma anche tanti altri vantaggi con Credem Link

Non è soltanto la possibilità di ottenere i buoni a doverti spingere ad aprire il conto Credem Link. Ci sono tanti altri vantaggi che dovresti conoscere, come il canone zero e due carte di debito. Entrando nel merito per motivi che capirai più avanti, hai a disposizione una Mastercard o una Credemcard gratuita per il primo anno.

Inoltre, in quanto conto all’avanguardia, potrai gestirlo comodamente da casa tramite internet banking e l’app dedicata. A livello di sicurezza, dati personali e denaro saranno sempre al sicuro, perché per Credem la protezione dei clienti prima di ogni cosa.

Ci sono condizioni ben specifiche da soddisfare per ottenere i buoni Amazon. Dopo aver aperto il conto, dovrai spendere almeno 200€ al mese tra il 1° Maggio e il 31 Agosto 2024. In cambio, riceverai un buono regalo Amazon.it da 25€ per ogni mese in cui raggiungi la soglia di spesa. Puoi accumulare fino a quattro buoni, per un totale di 100 euro.

Se stai riflettendo sulla possibilità di aprire questo conto, ti invitiamo a decidere prima possibile, perché mancano pochissimi giorni al 30 aprile. Premi in buoni da 100€ ti aspettano con Credem Link, non approfittarne sarebbe davvero un peccato.