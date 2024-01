Premiati con 100€ di sconto: scopri la nuova promo di Carta di Credito PAYBACK American Express

Chi non vorrebbe avere 100€ di sconto direttamente in estratto conto? Se pensi che sia un’utopia, allora non sai nulla della nuova promo lanciata da American Express per la sua Carta PAYBACK.

Se non conosci questa carta di credito, diciamo subito che è una soluzione che combina i vantaggi del sistema fedeltà PAYBACK alle classiche soluzioni finanziarie proposte dalla società statunitense.

E la promo, come funziona? Devi soltanto richiedere la carta online entro il 19 febbraio 2024. Inoltre, per ottenere lo sconto, dovrai spendere entro i primi 3 mesi dall’attivazione almeno 250 euro.

Carta PAYBACK American Express: 100€ di sconto e tanti altri vantaggi

Oltre ai 100€ di sconto direttamente in estratto conto e la quota gratuita per il primo anno, la Carta PAYBACK American Express offre anche tanti altri vantaggi.

Le opzioni rateali per le transazioni effettuati sono molto flessibili. Con un TAN del 12% e un TAEG del 14,31%, gli interessi da pagare sono davvero bassi.

Inoltre, ogni volta che spenderai 2 euro presso i partner del programma, otterrai 1 punto PAYBACK. Poi ci sono pacchetti assicurativi inclusi, che proteggono i tuoi acquisti, e l’assistenza clienti 24/7, con operatori preparati che ti aiuteranno a risolvere qualsiasi problema.

Tutte le operazioni effettuate con la carta possono essere costantemente monitorati attraverso l’app mobile oppure l’home banking da PC. Inoltre, con American Express Experiences potrai accedere ad eventi esclusivi, con prevendite e posti riservati.

Come dicevamo, la richiesta della Carta PAYBACK American Express può essere inoltrata direttamente online.

Devi però soddisfare alcuni requisiti, come la maggiore età, la residenza in Italia e un reddito annuo lordo di minimo 11.000 euro. Se così fosse, ti invitiamo SUBITO a richiedere la carta cliccando sul bottone qui sotto.

