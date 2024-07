Prepara la valigia, prendi la giusta SIM e poi puoi partire

Che tu debba affrontare un viaggio di piacere o di lavoro, per ricongiungerti ad un familiare o per una visita di cortesia, c’è qualcosa che non potrai non portarti appresso: i tuoi Giga. La possibilità di navigare all’estero, infatti, è essenziale quanto e più di tutto ciò che si mette in valigia: nei Giga ci sono le proprie email, i propri social network, il proprio conto corrente, i propri file, i propri progetti, le proprie foto e molto altro ancora.

Emerge, quindi, un problema: i Giga, molto probabilmente, non basteranno. Una soluzione, tuttavia, c’è e arriva da Ehiweb.

Ehiweb, oltre il roaming

L’abbattimento dei limiti del roaming tra gli Stati è stata una delle più grandi conquiste che l’Unione Europea ha conseguito negli ultimi anni: ha dimostrato cosa significhi la caduta di un confine, ha “unito” l’UE in modo più concreto e tutto ciò si è tramutato in un vantaggio tangibile nelle tasche dei cittadini. Tuttavia gli anni sono passati e anche questo provvedimento ha iniziato ad evidenziare i propri limiti.

Il roaming, infatti, non è stato abbattuto del tutto: all’estero si ha diritto soltanto ad una quota di traffico che viene derivata in proporzione dai limiti dell’abbonamento con il proprio operatore. La quota di roaming che ci si porta appresso non è però in molti casi sufficiente a coprire le proprie esigenze: il traffico rimane lo stesso (anzi, tendenzialmente è destinato ad aumentare per molti motivi, non da ultimo l’assenza del supporto di una rete Wifi a cui appoggiarsi con continuità) e la quota limite si abbassa invece considerevolmente.

Ehiweb ha la soluzione. Grazie alla tariffa TOP Giga UE, infatti, è possibile mettersi in tasca ben 100 Giga per l’Italia, 36 Giga per i Paesi UE e minuti illimitati per le chiamate. 36 Giga per un viaggio in Europa significano email, upload, social network, film in streaming, i propri eventi sportivi preferiti, navigazione e molto altro ancora: 36GB sono una quota finalmente in grado di soddisfare qualsiasi bisogno, soprattutto se tale necessità è dettata da esigenze professionali.

E non solo: in virtù del cashback che Ehiweb mette a disposizione dei propri utenti mobile, è possibile ottenere il 10% di credito in più su ogni rinnovo. Quando si viaggia entro i confini europei, pertanto, è possibile utilizzare il credito accumulato e navigare così extra-soglia andando anche oltre l’ampio limite già disponibile.

Senza pensieri

Con Ehiweb, insomma, anche gli ultimi confini vengono abbattuti: c’è traffico a sufficienza per poter viaggiare a lungo, navigando con continuità e senza l’ansia di poter rimanere tagliati fuori dalla propria dimensione digitale. Grazie a questo tipo di offerta, insomma, qualsiasi professionista può portarsi appresso il lavoro senza rischi; qualsiasi famiglia può alimentare lo streaming per i figli mentre viaggia verso le migliori città europee; qualsiasi turista può caricare immagini a volontà o farne un backup immediato senza rischi per i propri migliori ricordi. Si avranno Giga sempre e comunque, insomma, nonché minuti senza limiti per poter viaggiare senza pensieri.

Con TOP Giga UE di Ehiweb i confini scompaiono davvero: non è una linea tracciata su una carta geografica a stabilire quanta libertà di navigare possiamo avere, perché con una SIM e la giusta offerta anche le ultime limitazioni cadono e sfumano nelle abitudini del quotidiano. Semplicemente, non ci si pensa più: evviva la libertà, evviva la possibilità di poter viaggiare senza che sia un confine a porre limiti al piacere.

La tariffa

La tariffa TOP Giga UE di Ehiweb ha un costo pari a 27,95€/mese + iva (prezzo bloccato per sempre ed in promozione fino al 31 luglio 2024) e contempla:

100 Giga di navigazione in Italia

36,06 Giga di navigazione in UE

Minuti illimitati inclusi verso telefoni fissi e cellulari italiani

10 SMS

portabilità del numero

recupero del credito residuo dal precedente operatore

possibilità di pagamento mensile con RID, carta di credito o PayPal

Compresi nel prezzo, inoltre, servizi “plus” quali:

Avviso di chiamata – Sai chi ti ha cercato mentre eri al telefono

Chi ha chiamato? – Ricevi un SMS se il tuo telefono è spento o irraggiungibile

Chiamata multipla – Parla con più persone contemporaneamente

Segreteria personalizzabile – Ascolta i messaggi anche dall’estero

Trasferimento di chiamata – Ricevi le chiamate su un altro numero

Servizio Hotspot/Tethering – Connettiti via Wi-Fi al cellulare.

La navigazione gode dell’ampia copertura della rete Vodafone, tra le più capillarmente diffuse a livello europeo, con velocità massima pari a 60Mbps in download e 40Mbps in upload.

Per ottenere la propria SIM Ehiweb è sufficiente entrare nell’area riservata del sito dell’operatore e portare avanti l’ordine: nel giro di pochi giorni la procedura sarà completata. Attenzione ad un importantissimo dettaglio aggiuntivo: Ehiweb offre tariffe senza alcun vincolo di durata minima. Ogni nuova adesione, pertanto, è completamente libera e testare all’estero la propria SIM da 36 Giga sarà pertanto cosa estremamente semplice e sicura.

Non resta che mettersi in viaggio, insomma. In valigia metti solo l’indispensabile, però: tutto quel che ti serve davvero sarà già nel tuo smartphone.

In collaborazione con Ehiweb