Prestito assicurato: fino a 120 rate con emissione rapida scegliendo Agos

Scegliere un prestito assicurato è una mossa giusta. Questo tipo di finanziamento, infatti, include nella rata mensile anche una copertura assicurativa che garantisce all’utente una tutela contro il rischio di non riuscire a pagare in tempo una rata, per qualsiasi motivo. La soluzione più conveniente per l’accesso a un prestito con assicurazione inclusa arriva da Agos.

L’istituto consente a tutti gli utenti la possibilità di richiedere un prestito fino a 120 mesi, scegliendo se aggiungere o meno una copertura assicurativa alla rata. Tramite il sito ufficiale di Agos è possibile effettuare una simulazione, verificando (in base all’importo richiesto e alla durata del prestito) l’importo della rata mensile con e senza assicurazione. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Prestito assicurato con Agos: una scelta sicura e conveniente

Con Agos, quindi, è possibile accedere a un prestito personale fino a 120 mesi, andando a richiedere fino a 30.000 euro. Al momento della richiesta di prestito, l’istituto propone una doppia scelta al suo cliente. La simulazione, ottenibile dopo aver inserito importo e durata, prevede due diverse rate:

la prima è la rata senza assicurazione

la seconda è la rata con assicurazione inclusa

Valutando la differenza di spesa, sia sul singolo mese che complessivamente, considerando l’intera durata del finanziamento, è possibile avere un‘idea chiara sulla convenienza del prestito assicurato che garantisce sempre una tutela importante per il richiedente. Bisogna, in ogni caso, valutare caso per caso. Per effettuare una rapida simulazione è possibile premere sul box qui di sotto e inserire i dati richiesti. Immediatamente, il sistema fornirà dettagli completi in merito alle rate. La richiesta potrà poi essere inviata tramite una veloce procedura online. Agos, dopo aver valutato la proposta in modo positivo, procederà alla liquidazione del prestito in tempi rapidissimi.