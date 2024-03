Prestito in 10 anni con assicurazione inclusa: la promo di Agos

Per ottenere un prestito da restituire in 10 anni (120 mesi) è possibile affidarsi ad Agos che consente di ottenere fino a 30.000 euro, con condizioni agevolate e con la possibilità di includere nella rata mensile, per pochi euro in più, un’assicurazione per tutelare il finanziamento contro qualsiasi imprevisto.

La promozione di Agos è sicuramente una soluzione interessante, in questo momento, per tutti i consumatori alla ricerca di un prestito immediato da restituire in 10 anni. Per verificare le condizioni del prestito e, eventualmente, presentare una richiesta alla finanziaria è possibile consultare il sito ufficiale di Agos tramite il link riportato qui di sotto.

Con 4,5 stelle su 5 su Trustpilot, con oltre 79 mila recensioni, Agos si conferma una delle realtà più importanti per il settore dei prestiti personali in Italia. La nuova promozione, disponibile in questo momento, può essere l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un prestito conveniente.

Prestito da restituire in 10 anni: ecco l’offerta di Agos

Con Agos è, quindi, possibile accedere a una soluzione molto conveniente per un prestito personale da restituire in un massimo di 10 anni, in modo da ridurre al minimo la rata mensile e renderla più sostenibile. L’istituto consente anche di includere nel prestito una copertura assicurativa che tutela il richiedente contro qualsiasi rischio.

La simulazione proposta dal sito Agos chiarisce la convenienza della promozione in corso: richiedendo 10.000 euro da restituire in 120 mesi, infatti, la rata mensile sarà di 118,30 euro. Per chi vuole includere anche l’assicurazione, invece, la rata aumenta di poco, raggiungendo 128,13 euro.

Per verificare le condizioni del prestito personale Agos in base alle proprie necessità è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Bastano pochi secondi per completare una “simulazione” del prestito proposto da Agos e, eventualmente, richiederne l’erogazione tramite una semplice procedura online.