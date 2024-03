Prestito o cessione del quinto? Per i tuoi progetti c'è Compass

Compass è una soluzione flessibile che ti aiuta a realizzare i tuoi progetti o per gestire le spese quotidiane con tranquillità: ottieni prestiti personali, cessione del quinto, carte di credito e strumenti innovativi come PagoLight. Fissa un appuntamento online.

Ecco come Compass può aiutarti nei tuoi progetti

Compass ti offre la possibilità di realizzare i tuoi progetti grazie a soluzioni flessibili di prestito e finanziamento. Che tu stia pensando a una casa nuova, a un viaggio indimenticabile o a un’opportunità di studio, con Compass puoi ottenere il sostegno finanziario di cui hai bisogno.

Se sei un lavoratore dipendente o un pensionato, la cessione del quinto è la soluzione perfetta per te. Con Compass, otterrai un finanziamento pratico, semplice e immediato, con condizioni personalizzate e vantaggi unici pensati appositamente per le tue esigenze.

Le Carte di Credito Compass sono l’ideale per gestire le tue spese quotidiane in modo comodo e sicuro. Con tanti servizi online a disposizione, potrai controllare le tue transazioni grazie al servizio gratuito di notifica SMS Alert, prelevare e pagare ovunque in Italia e all’estero.

Se sei un imprenditore o un professionista, PagoLight è lo strumento che fa al caso tuo. Con PagoLight, potrai incrementare le tue vendite permettendo ai tuoi clienti di pagare in comode rate, senza costi aggiuntivi. Tu incassi subito, mentre i tuoi clienti possono acquistare senza preoccupazioni.

Se sei interessato a ottenere un prestito personalizzato o a scoprire di più sui servizi Compass, non esitare a fissare un appuntamento. Basta un giorno per ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno e iniziare a realizzare i tuoi progetti senza rinunce.