Prestito personale fino a 120 mesi: ora è più semplice e conveniente con Prexta

Se siete alla ricerca di un nuovo prestito personale, da richiedere rapidamente tramite una semplice procedura online, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere Prexta. L’istituto del Gruppo Mediolanum, infatti, mette a disposizione una gamma ricca e completa per richiedere un prestito con possibilità di ottenere fino a 75.000 euro, con un piano di rimborso fino a 120 mesi.

La gamma di proposte di Prexta è particolarmente articolata e ogni utente può trovare il prestito giusto in base alle proprie necessità. Per accedere alla proposta dell’istituto è sufficiente visitare il sito ufficiale di Prexta tramite il box qui di sotto.

Prestito personale: 3 motivi per scegliere Prexta oggi

Prexta è la soluzione giusta per richiedere un nuovo prestito personale, in modo da poter accedere al credito con condizioni convenienti. Ci sono almeno 3 motivi che rendono l’istituto la mossa più conveniente per l’accesso al credito:

è possibile estendere il piano di rimborso fino a 120 mesi , in modo da adeguare l’importo della rata mensile alle proprie necessità

, in modo da adeguare l’importo della rata mensile alle proprie necessità è possibile ottenere un prestito anche se si ha già un prestito in corso , grazie al servizio Prexta Compact che prevede la possibilità di consolidare il debito

, grazie al servizio Prexta Compact che prevede la possibilità di consolidare il debito è possibile richiedere un importo fino a 75.000 euro, in modo da poter realizzare progetti di vario tipo in modo più semplice

Da notare, inoltre, che tutte le proposte di Prexta sono personalizzabili con l’aggiunta di una copertura assicurativa, da sommare alla rata mensile, per ottenere una tutela contro il rischio di non poter saldare una rata. Per ottenere il prestito personale con Prexta basta seguire la procedura online tramite il box qui di sotto. Servono pochi passaggi per poter accedere al prestito, inviando la richiesta all’istituto in base alle proprie necessità.