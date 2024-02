Prestito personale immediato fino a 120 rate: ecco la promo di Agos

Per ottenere un nuovo prestito personale, con rate contenute e condizioni agevolate, è possibile affidarsi ad Agos, vero e proprio punto di riferimento del settore finanziario italiano. Per i suoi clienti, infatti, Agos propone la possibilità di accedere a un prestito personale flessibile e personalizzabile in base alle proprie necessità.

Con Agos, infatti, è possibile ottenere un prestito personale fino a 30.000 euro e con un piano di restituzione che può arrivare a 120 mesi. Da notare, inoltre, che è possibile richiedere sia un prestito con assicurazione che uno senza. Per calcolare un preventivo gratuito è possibile consultare il sito ufficiale di Agos, sfruttando il link qui di sotto.

Prestito personale con Agos: tutti i vantaggi disponibili

Con Agos è possibile ottenere un prestito personale:

scegliendo l’importo desiderato, fino a un massimo di 30.000 euro

con possibilità di estendere il piano di rimborso fino a 120 mesi

con una richiesta gestita interamente online

con possibilità di aggiungere un’assicurazione alla rata mensile per una maggiore tutela

Un altro punto di forza di Agos è la semplicità di accesso al prestito. La richiesta può essere completata in 5 minuti e l’istituto metterà a disposizione la liquidità richiesta entro 48 ore dall’approvazione, andando a ridurre al minimo possibile i tempi per l’accesso al credito.

Per ottenere un preventivo gratuito con Agos basta visitare il sito web qui di sotto e inserire i dati richiesti dall’apposito form online.

Da notare che il servizio offerto da Agos ha riscosso un elevato apprezzamento da parte degli utenti, come confermano le 4 stelle e mezzo ottenute dall’istituto su Trustpilot, su oltre 70 mila recensioni. Si tratta di un dato che certifica l’ottimo lavoro e la serietà di Agos, azienda di riferimento per il credito a consumo sul mercato italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.