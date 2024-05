Prevenire è meglio che curare: come prepararsi agli attacchi informatici in modo efficace

Fino a qualche anno la protezione dalle minacce informatiche era garantita dall’installazione di un buon antivirus. Ora però le cose sono molto diverse: nella società in cui viviamo, connessa 24 ore su 24, una soluzione come quella passata non è più sufficiente purtroppo, serve qualcosa di più.

La scelta ideale è affidarsi a una suite all-in-one come quella proposta da Surfshark, punto di riferimento in Italia e all’estero nel campo della VPN, in grado di affiancare a un antivirus di primo livello un’eccellente VPN e altre funzionalità extra per la protezione dei propri dati personali. L’ultima offerta consente di attivare uno dei tre piani disponibili a partire da 2,19 euro al mese.

La piattaforma di sicurezza informatica all-in-one di Surfshark

Privacy online, dati personali, antivirus e contrasto efficace ai data broker: così Surfshark ha modellato i suoi piani all-in-one per la sicurezza digitale di ogni utente.

Tre i piani disponibili:

Starter : il piano più economico, include il servizio VPN, il blocco degli annunci pubblicitari e quello dei pop-up, più la funzionalità Alternative ID che consente di generare email e informazioni personali alternative per la registrazione a siti web e servizi vari.

: il piano più economico, include il servizio VPN, il blocco degli annunci pubblicitari e quello dei pop-up, più la funzionalità Alternative ID che consente di generare email e informazioni personali alternative per la registrazione a siti web e servizi vari. One : tutte le funzionalità del piano Starter, a cui aggiunge avvisi in tempo reali in caso di violazioni delle carte di credito e dei documenti di identità e un antivirus in funzione 24 ore su 24, con protezione della webcam e difesa attiva contro antispyware e malware.

: tutte le funzionalità del piano Starter, a cui aggiunge avvisi in tempo reali in caso di violazioni delle carte di credito e dei documenti di identità e un antivirus in funzione 24 ore su 24, con protezione della webcam e difesa attiva contro antispyware e malware. One+: tutti i vantaggi dei piani Starter e One, più il servizio Incogni, la soluzione più efficace per combattere i data broker e di conseguenza le innumerevoli chiamate ed email spam che si ricevono nel corso della giornata.

L’offerta in corso sul sito Surfshark consente di risparmiare fino all’86%, con prezzi a partire da 2,19 euro al mese per due anni, tre mesi extra in regalo e la garanzia di rimborso di 30 giorni.