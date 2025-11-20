Previsioni Bitcoin 2026 tra dati storici, probabilità di mercato, scenari realistici

Bitcoin si avvicina alla fine del 2025 con un andamento decisamente più debole rispetto alle aspettative formulate a inizio anno. A gennaio, numerosi analisti ritenevano realistico un target di 200.000 dollari, ma la distanza da quel traguardo appare ormai difficilmente colmabile nei prossimi mesi. Nonostante ciò, esistono valide ragioni per ipotizzare che Bitcoin possa comunque raggiungere un obiettivo plausibile di 140.000 dollari entro l’inizio del 2026. Con un prezzo attuale pari a 112.000 dollari, si tratterebbe di un rialzo potenziale vicino al 25%.

Bitcoin ha spesso dimostrato una sorprendente capacità di recupero nel quarto trimestre. Analizzando i rendimenti storici dal 2013 al 2024, emerge come l’ultimo trimestre sia mediamente il più forte dell’anno, con un guadagno medio dell’85%. In alcuni cicli, la dinamica è stata addirittura parabolica: nel 2020 Bitcoin è salito del 168% nel solo quarto trimestre, mentre nel 2017 il rialzo è stato del 215%, e nel 2013 ha raggiunto un incredibile 480%.

Lo schema stagionale mostra un’accelerazione a partire da ottobre e novembre, tanto che ottobre è soprannominato dai trader “Uptober”. Nel periodo 2013-2024, novembre risulta il mese statisticamente migliore per Bitcoin, con un rendimento medio del 46%, mentre ottobre segue con un +22%. Per contro, agosto e settembre sono storicamente mesi deboli, anche nei cicli di mercato più rialzisti. Le recenti difficoltà del prezzo sono quindi perfettamente coerenti con il comportamento passato, quasi come uno sportivo esperto che rende poco a settembre prima di dare il meglio negli ultimi inning della stagione.

Cosa indicano i mercati delle previsioni

Per conferire maggiore concretezza alle ipotesi, è utile osservare i dati provenienti dai mercati di previsione online, dove migliaia di trader scommettono sugli scenari più probabili. Bitcoin ha una probabilità del 63% di riconquistare il massimo storico di 125.000 dollari entro la fine del 2025. Le probabilità si riducono man mano che si sale con i target: 47% per raggiungere 130.000 dollari entro l’inizio del 2026; 32% per toccare i 140.000 dollari.

La finestra per obiettivi più ambiziosi, tuttavia, si sta restringendo. Le probabilità che Bitcoin arrivi a 150.000 dollari entro l’anno scendono al 22%, mentre solo il 5% dei trader considera possibile un ritorno ai 200.000 dollari. Parallelamente, i mercati non escludono rischi ribassisti: rilevano un 6% di probabilità che Bitcoin scenda sotto i 70.000 dollari e un 2% che scivoli addirittura sotto i 50.000 dollari. Nel complesso, le probabilità che Bitcoin raggiunga i 140.000 dollari entro la fine del 2025 sono quasi equivalenti a quelle di un ribasso verso 70.000 dollari. Questo equilibrio di scenari indica che un progresso del 25% nei prossimi mesi rimane assolutamente plausibile.

Come potrebbe evolvere Bitcoin da qui al 2026

Lo scenario più realistico è quello di un nuovo rally di fine anno, simile a quanto avvenuto nel 2021. In questo contesto, Bitcoin avrebbe lo spazio per superare la soglia dei 140.000 dollari entro i primi mesi del 2026. Tuttavia, è fondamentale considerare anche il contesto del ciclo quadriennale tipico del mercato di Bitcoin, segnato da fasi di espansione e contrazione seguendo l’alternanza dei dimezzamenti. Sono passati 17 mesi dall’ultimo halving, e questo suggerisce che il mercato si stia avvicinando alla fase conclusiva del ciclo attuale.

Se Bitcoin dovesse davvero accelerare nei prossimi mesi, il rischio è che la successiva inversione possa rivelarsi altrettanto rapida e marcata. Chi investe ora deve quindi essere disposto a tollerare un’elevata volatilità, consapevole che i movimenti verticali verso l’alto possono essere seguiti da correzioni altrettanto brusche.

Secondo l’analisi di ChatGPT, Bitcoin potrebbe toccare i 165.000 dollari entro dicembre 2025, con un possibile picco a 210.000 dollari nei primi mesi del 2026. La previsione si basa principalmente sull’osservazione dei cicli storici del mercato: l’attuale fase di correzione viene interpretata come la classica flessione di metà ciclo, analoga a quelle registrate nel 2013, 2017 e 2021, in cui si è verificato un ritracciamento del 25-40% dopo il raggiungimento di un nuovo massimo storico, seguito dalla fase parabolica finale più aggressiva e rialzista.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.