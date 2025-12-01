Previsioni SHIB: dove arriverà il prezzo di Shiba Inu con l’eventuale rally di dicembre?

Mentre il mercato delle criptovalute nel suo complesso mostra segni credibili di recupero, Shiba Inu (SHIB) continua a rimanere intrappolata sotto una resistenza chiave, situata a 0,0000086 dollari.

Secondo i dati aggiornati da CoinGecko, il prezzo del token è sceso del 6,1% nelle ultime 24 ore, restando in rosso dell’1,3% su base settimanale, del 12,1% nei 14 giorni, del 17,2% su base mensile e addirittura del 65,4% rispetto a novembre 2024. Una debolezza evidente che si inserisce in un contesto di forte incertezza macroeconomica.

Un nuovo impulso rialzista a dicembre non è da escludere. Bitcoin (BTC), è scambiato attualmente a 86.744 dollari, ma durante la scorsa settimana aveva riattivato un sentiment di fiducia che potrebbe riflettersi anche sulle altcoin. Nelle fasi in cui BTC gira al rialzo, molte criptovalute tendono storicamente a seguirne la direzione, anche con un certo ritardo.

Il ruolo decisivo dei tassi di interesse della Fed

Il rinnovato entusiasmo potrebbe essere legato all’aumento delle probabilità di un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a dicembre. Nell’ultimo mese SHIB e altre criptovalute hanno sofferto la combinazione di volatilità e incertezza, complici i dubbi sulla possibilità di ulteriori riduzioni nel corso del 2025.

Tuttavia, secondo il FedWatch del CME, al 27 novembre esiste una probabilità dell’85,1% che la Fed proceda con un nuovo taglio di 25 punti base già il prossimo mese. Un intervento simile potrebbe dare nuova linfa al mercato crypto.

Possibili scenari di prezzo per Shiba Inu

Se la Federal Reserve confermasse la riduzione dei tassi, Shiba Inu potrebbe beneficiare di una fase rialzista più solida. In uno scenario favorevole, il token potrebbe persino tentare di recuperare l’area di 0,00003284 dollari, toccata a dicembre 2024.

Dal prezzo attuale significherebbe un rally di circa il 283,15%. Resta però essenziale considerare l’altra faccia della medaglia: un peggioramento del quadro macro potrebbe trascinare SHIB verso nuovi minimi, con un possibile test di 0,000006 dollari.

Maxi Doge è l’alternativa emergente

In un panorama così incerto, alcuni investitori stanno valutando progetti più freschi e dinamici come Maxi Doge, una nuova meme coin che punta su community, utilità e narrativa virale. Per chi cerca esposizione al settore senza dipendere dall’andamento altalenante di SHIB, Maxi Doge potrebbe rappresentare un’opzione da monitorare con attenzione.

Maxi Doge è una meme coin che unisce ironia e ambizione, rappresentata da uno Shiba Inu muscoloso simbolo della leva 1.000x e dello spirito bullish 2025. A differenza delle classiche meme coin senza utilità, $MAXI offre competizioni di trading settimanali, classifiche live e premi che trasformano il possesso in un gioco competitivo.

Su Ethereum, con supply di 150 miliardi di token, ha raccolto 4,24 milioni di dollari in prevendita (oltre 380.000 nei primi giorni). Staking con APY attuale oltre il 160% incentiva l’holding, mentre il 40% dei token e il 25% dei fondi sono destinati a un marketing aggressivo.

Prevendita in 50 fasi partita da 0,000271 dollari, con espansione multi-chain in programma e una community già molto attiva, $MAXI punta a diventare una delle principali meme coin del prossimo ciclo.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.