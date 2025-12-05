Previsioni XRP: perché il sentiment negativo potrebbe far ripartire il prossimo rally

Il mercato delle criptovalute si nutre di emozioni, e attualmente l’umore intorno a XRP è decisamente cupo. Secondo la piattaforma di analisi on-chain Santiment, il “sentiment sociale” nei confronti del token di Ripple è crollato nella cosiddetta “zona della paura”, registrando i livelli più alti di FUD (Paura, Incertezza e Dubbio) dall’ottobre scorso.

XRP è sceso del 4,6% nelle ultime 24 ore, scivolando sotto la soglia psicologica dei 2,10 dollari e guadagnandosi il triste primato di peggior performer tra le prime 10 criptovalute per capitalizzazione. Attualmente, il token è in calo del 42% rispetto al suo massimo storico di luglio 2025.

Tuttavia, la storia insegna che il picco del pessimismo spesso coincide con le migliori opportunità di ingresso. Santiment ha evidenziato un precedente significativo: “L’ultima volta che abbiamo visto un livello di paura simile da parte della folla è stato il 21 novembre, e il prezzo di XRP è immediatamente aumentato del 22% nei tre giorni successivi”. Questo pattern suggerisce che il mercato potrebbe essere eccessivamente esteso al ribasso, creando le condizioni ideali per un rimbalzo contrarian.

Analisi tecnica e fondamentale: il supporto a 2 dollari tiene

Nonostante il sentiment negativo sui social media, gli analisti tecnici e fondamentali vedono il bicchiere mezzo pieno. Justin d’Anethan di Arctic Digital descrive l’attuale azione di prezzo come stagnante (“più simile a una pozzanghera che a un’increspatura”), ma nota che ci troviamo in una zona di bassa convinzione che spesso precede la capitolazione finale o il rimbalzo. Il livello chiave da monitorare è quello dei 2 dollari.

Nick Ruck, direttore della ricerca presso LVRG, sottolinea che XRP si sta mantenendo saldamente al di sopra di questo supporto critico. Nonostante la pressione ribassista, i fondamentali a lungo termine rimangono solidi: vittorie legali consolidate, chiarezza normativa negli Stati Uniti e un valore intrinseco legato ai pagamenti transfrontalieri.

Inoltre, Ruck evidenzia un “crescente slancio rialzista” alimentato da flussi istituzionali sostenuti, che hanno superato i 750 milioni di dollari negli ETF spot solo in questo mese. Questo suggerisce che, mentre i trader retail vendono per paura, le istituzioni potrebbero star accumulando in silenzio.

Rallentamento degli ETF: una pausa fisiologica o un cambio di trend?

Un elemento che sta contribuendo all’incertezza è il recente rallentamento degli afflussi negli ETF spot su XRP. Dopo un debutto esplosivo a metà novembre, i flussi netti hanno subito una frenata questa settimana. Giovedì, gli afflussi si sono fermati a 12,8 milioni di dollari, il livello più basso dal 21 novembre secondo i dati di SoSoValue.

Tuttavia, è importante contestualizzare questi dati. Nonostante il rallentamento, i prodotti hanno mantenuto flussi positivi sin dal loro lancio, accumulando un totale di 881 milioni di dollari di attività nette nei cinque fondi disponibili. Questo indica che l’interesse istituzionale non è svanito, ma si è semplicemente stabilizzato dopo l’euforia iniziale. La capacità degli ETF di attrarre capitale anche in giorni di mercato debole è un segnale di resilienza strutturale per l’asset.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’opportunità di diversificazione ad alto rendimento

In un mercato in cui anche i giganti come XRP faticano a mantenere i supporti, la diversificazione verso progetti in fase iniziale diventa una strategia chiave. Bitcoin Hyper ($HYPER) emerge come una delle opzioni più promettenti del 2025. La sua prevendita record da oltre 29 milioni di dollari già raccolti finora dimostra che c’è ancora un forte appetito per l’innovazione reale, nonostante il sentiment generale negativo.

Il progetto mira a trasformare Bitcoin da riserva di valore statica a piattaforma programmabile ad alta velocità, grazie all’integrazione della tecnologia SVM. Per gli investitori stanchi della volatilità laterale delle major cap, infatti, il token $HYPER offre un punto di ingresso a bassa capitalizzazione con un prezzo unitario pari in questo momento a 0,013375 dollari, con incentivi immediati come lo staking con un APY del 46%.

In definitiva Bitcoin Hyper rappresenta una scommessa decisa sulla tecnologia che potrebbe definire il prossimo ciclo rialzista, offrendo un potenziale di crescita esplosivo una volta che il mercato tornerà in modalità bull run.

