Prexta: il prestito personale per realizzare tutti i tuoi progetti

Prexta, del Gruppo Bancario Mediolanum, è il finanziamento con addebito su conto corrente che ti permette di avere un prestito personale per realizzare i tuoi progetti. In particolare, hai la possibilità di scegliere fra tre differenti prestiti a seconda delle tue esigenze. Puoi anche compilare il form sul sito ufficiale per trovare ciò che fa per te.

Prexta offre infatti tipi principali di prestiti personali: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact. Ognuno di questi è progettato per soddisfare una gamma specifica di necessità finanziarie.

Prexta One è ideale per chiunque cerchi un prestito flessibile e trasparente per realizzare progetti personali e familiari. Con importi finanziabili che vanno da 3.000€ a 30.000€ e un tasso fisso.

Per coloro che hanno progetti più ambiziosi, c’è Prexta Top. Questo prestito personale offre importi finanziabili più elevati, da 30.000€ a 75.000€, consentendo ai clienti di realizzare i loro desideri più grandi con facilità.

Infine, per coloro che cercano una soluzione per consolidare i propri debiti, c’è Prexta Compact. Questo prestito personale consente di gestire tutti i debiti esistenti con una sola rata, semplificando notevolmente la gestione finanziaria. Con importi finanziabili da 3.000€ a 75.000€ e una durata di finanziamento flessibile da 24 a 120 mesi.

Indipendentemente dal tipo di prestito scelto, Prexta si impegna a offrire un servizio trasparente, accessibile e affidabile. Con durate di finanziamento variabili e importi personalizzabili, i prestiti personali Prexta sono pensati per aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Compila il form adesso e ricevi maggiori informazioni.