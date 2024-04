Ne hai già una? Non importa, perché non capita tutti i giorni di poter acquistare una pendrive Kingston a soli 8,90 euro. Tutto merito dello sconto del 55% al momento disponibile sulla DataTraveler Exodia da 128GB, la penna USA 3.2 Gen 1 che assicura performance veloce e affidabili anche a distanza di anni di utilizzo.

La periferica è particolarmente richiesta e il venditore potrebbe cambiare nelle ore successive alla pubblicazione di questo articolo. Per questo motivo è consigliabile consultare le informazioni del venditore (feedback e recensioni) prima di procedere all’acquisto.

Trasferisci e archivia file in modo sicuro e veloce con la pendrive Kingston oggi scontata del 55%

L’unità flash Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB si presenta con un design compatto e leggero, realizzato in plastica resistente. Il corpo offre una buona protezione contro urti e vibrazioni, il cappuccio protettivo in plastica aiuta invece a proteggere il connettore USB durante il trasporto.

Con una capacità di 128 GB, la pendrive Exodia DTX offre ampio spazio per archiviare foto, video, musica, documenti e altri file importanti. È ideale per utenti che necessitano di una soluzione di archiviazione portatile per trasferire e archiviare grandi quantità di dati.

L’unità flash di Kingston utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 1, che consente di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 200 MB/s. Questo significa che è possibile trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e senza lunghe attese.

In quanto a compatibilità, questa penna USB può essere utilizzata con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, Chromebook, tablet e smartphone. È possibile utilizzarla per archiviare file, trasferire dati tra dispositivi e avviare applicazioni direttamente dall’unità.

E non temere, questa unità flash è pronta all’uso: basta collegarla a una porta USB del dispositivo per iniziare a utilizzarla. Non sono necessari driver o software aggiuntivi.