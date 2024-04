Primo mese gratis e 180GB: ecco Kena Mobile 6,99 Smart

Nell’era digitale, la connettività è tutto. Ecco perché Kena Mobile lancia una proposta che non potrai rifiutare: 6,99 Smart, un piano che offre non solo un primo mese gratis ma anche un’enorme quantità di dati, fino a 180GB al mese. Questo piano è l’ideale per chi cerca libertà senza rinunciare alla qualità e alla convenienza.

Primo mese gratis con Kena: naviga senza pensieri

Dopo il periodo promozionale, con soli 6,99€ al mese, avrai a disposizione 130GB di traffico dati base e ulteriori 50GB extra dopo il primo rinnovo, attivando la ricarica automatica. Ma i benefici non si fermano qui: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS sono inclusi nel pacchetto, permettendoti di rimanere sempre connesso con chi vuoi.

La velocità di navigazione è un altro punto di forza di Kena Mobile 6,99 Smart. Grazie al 4G, potrai godere di una velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, perfetta per lo streaming video o il download di file di grandi dimensioni.

Scegliere Kena Mobile significa anche affidarsi alla copertura capillare della rete TIM, che garantisce stabilità e affidabilità ovunque ti trovi, raggiungendo il 99% della popolazione italiana.

La promozione 6,99 Smart è un’offerta che si adatta a tutti, disponibile sia per i nuovi clienti sia per chi proviene da operatori come Iliad, Poste Mobile, e molti altri. E fino al 17 Aprile 2024, il primo rinnovo è offerto da Kena, con attivazione e spedizione completamente gratuite.

Kena Mobile 6,99 Smart è la scelta giusta per chi cerca un piano mobile ricco di vantaggi, con un primo mese gratis e un pacchetto dati generoso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di navigare in grande stile a un prezzo imbattibile. Scopri di più e attiva la tua offerta oggi stesso!