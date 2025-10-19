PrivadoVPN, che offerta: sconto del 90% e prezzo stracciato a 1,11€ al mese

Con PrivadoVPN ottiene una rete virtuale privata in super sconto, al prezzo di 1,11€ al mese. Così proteggi tutti i dispositivi che possiedi.
Edoardo Damato
Pubblicato il 19 ott 2025
Le caratteristiche di PrivadoVPN la rendono uno dei migliori servizi di reti virtuali private in circolazione. Basti pensare alla sede in Svizzera per la massima privacy, alla protezione su dispositivi illimitati e alla crittografia militare.

In questo momento c’è anche una promozione allettante: sconto del 90% sul piano biennale e prezzo a 1,11€ al mese. Con in più tre mesi extra in regalo e garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Andiamo a scoprire più nel dettaglio i vantaggi di PrivadoVPN.

Perché PrivadoVPN è una delle migliori

La maggior parte delle VPN in commercio si limita a fornire un servizio di rete privata virtuale: così gli utenti possono navigare in anonimo senza il rischio che la propria attività online venga interecettata. PrivadoVPN però va oltre. In primis, mettendo a disposizione un servizio illimitato, con compatibilità con tutti i principali sistemi operativi.

Inoltre, PrivadoVPN offre una protezione antivirus in tempo reale grazie alla funzionalità proprietaria Privado Sentry, che rileva in automatico le eventuali minacce e bloccarle prima che facciano danni seri. In questo modo, riesce a prevenire l’azione di adware, spyware, ransomware e altri tipi di virus.

Da menzionare anche gli oltre 200 server sparsi in 50 Paesi nel mondo. Collegandosi a questi, sarà possibile sbloccare siti esteri dall’Italia e vicerversa.

Ribadiamo la promozione in corso: sul sito di PrivadoVPN è disponibile uno sconto sul piano biennale del 90%, con prezzo di 1,11€ al mese e 3 mesi extra gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

