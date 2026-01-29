PrivadoVPN è in sconto del 90%: VPN illimitata a 1,11€ al mese

In questi anni c’è una VPN che si è contraddistinta per la qualità del servizio offerto: stiamo parlando di PrivadoVPN, che ha recentemente lanciato una nuova promozione studiata appositamente per proteggere la navigazione online risparmiando.

Il piano da due anni è ora disponibile a 1,11 euro al mese grazie a uno sconto del 90%, con tre mesi aggiuntivi inclusi senza costi e una garanzia di rimborso valida 30 giorni dall’attivazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa offre PrivadoVPN.

PrivadoVPN: sicurezza avanzata e ottimo rapporto qualità-prezzo

Uno dei principali punti di forza del servizio è la sua sede in Svizzera, Paese noto per le normative particolarmente severe in materia di tutela della privacy. Questo aspetto contribuisce a fare di questa VPN una scelta solida per chi vuole veramente proteggere le proprie informazioni personali durante la navigazione.

Sul piano tecnico, il servizio utilizza il protocollo WireGuard, ormai considerato uno standard di riferimento per velocità e sicurezza, insieme ad una crittografia AES-256 bit di livello militare. A questo si aggiunge una rigorosa politica no-log, che assicura l’assenza di registrazione delle attività online.La navigazione online risulta così completamente anonima.

PrivadoVPN si distingue anche per la sua ampia compatibilità: funziona su PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android e iOS, oltre che su Fire TV, dispositivi Android TV e principali browser come Chrome, Edge, Firefox e Brave. Il tutto garantendo connessioni rapide e stabili grazie a server distribuiti a livello globale, ideali anche per lo streaming senza rallentamenti.

Per attivare la promozione è sufficiente accedere alla pagina ufficiale del servizio e completare la sottoscrizione online.