PrivadoVPN in offerta: una delle migliori VPN costa solo 1,11€/mese

Se stai pensando di attivare una VPN, l’attuale promozione PrivadoVPN merita più di un pensierino. Il servizio propone il piano biennale a un costo estremamente basso: 1,11 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi inclusi senza costi extra.

Ma oltre alla promozione, oggettivamente interessante, c’è di più: andiamo a scoprire PrivadoVPN.

I principali vantaggi di PrivadoVPN

PrivadoVPN si distingue per l’attenzione alla tutela della privacy. La sede in Svizzera, Paese noto per normative molto rigorose in materia di protezione dei dati personali, è una garanzia importante per gli utenti più attenti alla riservatezza online.

Il servizio adotta una rigorosa politica no-log: nessuna attività viene registrata o conservata. Viene categoricamente impedito a terze parti, governi o soggetti non autorizzati di accedere alle informazioni di navigazione.

La sicurezza è rafforzata dall’uso di sistemi di crittografia avanzata che creano un tunnel protetto per il traffico Internet, con il risultato di diminuire drasticamente il rischio di perdite di dati. Questo aspetto è molto rilevante, considerando le vulnerabilità legate ai protocolli di rete più diffusi, come IPv4, IPv6 e DNS.

Un ulteriore punto di forza di PrivadoVPN è l’infrastruttura server di livello premium, progettata per garantire buone prestazioni senza compromettere la riservatezza delle informazioni. Il tutto è supportato da un team tecnico dedicato al mantenimento di elevati standard di sicurezza.

Infine, con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea, inclusi smartphone, tablet, computer portatili e Smart TV.

L’offerta in corso si può attivare direttamente sul sito di PrivadoVPN.