PrivadoVPN in offerta: una delle migliori VPN costa solo 1,11€/mese

Se stai valutando di usare una VPN, sappi che PrivadoVPN sconta il suo servizio a soli 1,11€ al mese. Un'occasione da non perdere.
Edoardo Damato
Pubblicato il 22 gen 2026
Se stai pensando di attivare una VPN, l’attuale promozione PrivadoVPN merita più di un pensierino. Il servizio propone il piano biennale a un costo estremamente basso: 1,11 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi inclusi senza costi extra.

Ma oltre alla promozione, oggettivamente interessante, c’è di più: andiamo a scoprire PrivadoVPN.

I principali vantaggi di PrivadoVPN

PrivadoVPN si distingue per l’attenzione alla tutela della privacy. La sede in Svizzera, Paese noto per normative molto rigorose in materia di protezione dei dati personali, è una garanzia importante per gli utenti più attenti alla riservatezza online.

Il servizio adotta una rigorosa politica no-log: nessuna attività viene registrata o conservata. Viene categoricamente impedito a terze parti, governi o soggetti non autorizzati di accedere alle informazioni di navigazione.

La sicurezza è rafforzata dall’uso di sistemi di crittografia avanzata che creano un tunnel protetto per il traffico Internet, con il risultato di diminuire drasticamente il rischio di perdite di dati. Questo aspetto è molto rilevante, considerando le vulnerabilità legate ai protocolli di rete più diffusi, come IPv4, IPv6 e DNS.

Un ulteriore punto di forza di PrivadoVPN è l’infrastruttura server di livello premium, progettata per garantire buone prestazioni senza compromettere la riservatezza delle informazioni. Il tutto è supportato da un team tecnico dedicato al mantenimento di elevati standard di sicurezza.

Infine, con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea, inclusi smartphone, tablet, computer portatili e Smart TV.

L’offerta in corso si può attivare direttamente sul sito di PrivadoVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

