PrivadoVPN lancia una super promo: 27 mesi di VPN illimitata a 1,11€/mese

PrivadoVPN presenta una nuova offerta che punta a conquistare chi cerca una rete privata virtuale economica ma ricca di funzionalità. Il piano più conveniente scende a 1,11€ al mese con la formula da 24 mesi che include 3 mesi extra gratuiti, per un totale di 27 mesi di utilizzo.
La promozione resta valida per un periodo limitato e può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di PrivadoVPN. Per i nuovi clienti è prevista una finestra di 30 giorni per richiedere un eventuale rimborso.
Le funzionalità principali di PrivadoVPN
PrivadoVPN utilizza innanzitutto una crittografia del traffico dati rigorosa, così l’utente può navigare con maggiore tranquillità anche su reti non protette. La piattaforma applica inoltre una politica no-log, che esclude archiviazioni di dati legati all’attività online: la navigazione così è più riservata.
La rete PrivadoVPN si basa su server distribuiti in numerosi Paesi. Questa configurazione aiuta ad accedere a contenuti soggetti a limiti geografici e a oltrepassare eventuali restrizioni locali. Il piano mette anche a disposizione il blocco di annunci pubblicitari e un parental control.
Un altro punto di forza riguarda l’uso su più dispositivi: un singolo account supporta fino a 10 connessioni simultanee, ideale per chi possiede smartphone, tablet, computer e smart TV.
Grazie alla promozione in corso, il costo complessivo del piano biennale risulta particolarmente competitivo se confrontato con altri servizi della stessa categoria. Per avviare la sottoscrizione basta visitare il sito di PrivadoVPN e seguire la procedura guidata. Inclusa c’è anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni.