PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese per 2 anni e 3 mesi extra gratis

Il riepilogo dell'offerta per le vacanze di Natale del fornitore VPN con base presso la città di Zugo, in Svizzera.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 dic 2025
Freepik

Per chi sta valutando l’acquisto di una VPN in previsione di una vacanza all’estero durante le festività di fine anno, segnaliamo l’offerta natalizia di PrivadoVPN, uno dei principali fornitori VPN oggi disponibili nel mercato. L’attuale promozione consente di attivare il piano di due anni a soli 1,11 euro al mese, beneficiando inoltre di tre mesi extra in regalo.

Come rapporto qualità-prezzo, è difficile trovare offerte migliori di queste nel mercato VPN. A maggior ragione se si considera che PrivadoVPN non offre solo una connessione rapida, ma anche una privacy e sicurezza dei dati di livello superiore, per via della sua base a Zugo, in Svizzera, Paese con una delle leggi più severe sulla privacy dei dati personali degli utenti.

I vantaggi di PrivadoVPN

Il concetto di privacy è centrale nell’offerta di PrivadoVPN. A questo proposito, inseriamo al primo posto la funzionalità di rete privata virtuale senza log, il che significa che la VPN svizzera non conserva alcuna registrazione delle attività dei suoi clienti, di conseguenza aziende, hacker e governi nazionali non potranno mai avere accesso a questo tipo di informazioni.

A rafforzare ulteriormente la privacy e sicurezza online dei suoi utenti è l’utilizzo di un tunnel crittografato che blocca la possibile perdita delle informazioni private, evento che capita con una frequenza maggiore di quanto si possa credere a causa degli attuali protocolli Internet come IPv6, IPv4 e DNS (nessuno escluso).

Un altro fiore all’occhiello di PrivadoVPN è la sua rete premium. Il fornitore VPN svizzero è orgoglioso della sua architettura e del team che ogni giorno si occupa di garantire che le informazioni private rimangano tali senza ripercussioni sulle prestazioni dei propri dispositivi.

A tutto questo, infine, si aggiunge la possibilità di sfruttare un singolo abbonamento per dieci dispositivi in contemporanea. Riguardo a ciò, confermiamo che PrivadoVPN è compatibile con smartphone, tablet, laptop e Smart TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

