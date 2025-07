PrivadoVPN: sicurezza, streaming globale e privacy a poco più di 1€ al mese

Nel panorama sempre più affollato dei servizi VPN, PrivadoVPN si distingue anche nel 2025 per affidabilità, prestazioni e accessibilità economica. Grazie a una promozione attiva in questi giorni, è possibile sottoscrivere un piano da 24 mesi con 3 mesi extra inclusi al costo bloccato di appena 1,11€ al mese.

Un’offerta pensata per chi desidera proteggere la propria attività online, aggirare le restrizioni geografiche e navigare in modo davvero anonimo. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa propone PrivadoVPN.

Tutti i servizi inclusi nel piano di PrivadoVPN

Con questa tariffa, il risparmio rispetto all’abbonamento mensile standard (10,99€) arriva fino al 90%, mantenendo tutte le funzionalità premium: traffico dati illimitato, possibilità di collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea, e accesso a server in 67 città di 50 Paesi. Inoltre, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni, per testare il servizio senza alcun impegno.

Dal punto di vista della sicurezza, PrivadoVPN utilizza crittografia AES a 256 bit, lo stesso livello adottato da enti governativi, per proteggere ogni tipo di connessione. La politica no-log certificata garantisce che nessuna attività venga monitorata o archiviata, nemmeno dal provider. Un vantaggio decisivo soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, dove la VPN crea un tunnel criptato che mette al riparo da intercettazioni e furti di dati.

Le prestazioni non deludono nemmeno sul fronte della velocità. I server sono ottimizzati per lo streaming fluido e compatibili con piattaforme come Netflix, Disney+ e BBC iPlayer, consentendo la visione di contenuti internazionali da qualsiasi parte del mondo. E grazie al supporto di protocolli come WireGuard, PrivadoVPN riesce a combinare alta velocità di navigazione con un’elevata protezione della connessione.

Tra i piani proposti da PrivadoVPN spiccano anche altre due opzioni: 12 mesi più 3 mesi gratis a 1,33€/mese, e l’abbonamento mensile standard a 10,99€, ideale per chi non desidera vincoli. Tutte le formule includono connessione illimitata, blocco pubblicità, strumenti per la protezione dai malware, e filtro parentale per la sicurezza in famiglia. Chi lo desidera può aggiungere anche un servizio antivirus completo a soli 1,99€/mese.

Una soluzione versatile e completa, ideale per chi cerca libertà digitale e protezione totale, senza rinunciare a prestazioni elevate e a un prezzo ultra competitivo. Vai sul sito del provider e inizia a sfruttare tutte le sue potenzialità.