PrivadoVPN: una VPN sicura e conveniente per navigare senza limiti

L’offerta di PrivadoVPN

PrivadoVPN offre diverse opzioni di abbonamento, con sconti significativi per chi sceglie piani a lungo termine:

Piano mensile : €10,99 al mese

: €10,99 al mese Piano annuale (+3 mesi gratis) : €20,00 totali (€1,33/mese, risparmio dell’88%)

: €20,00 totali (€1,33/mese, risparmio dell’88%) Piano biennale (+3 mesi gratis): €30,00 totali (€1,11/mese, risparmio del 90%)

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di testare il servizio senza rischi. Inoltre, è possibile aggiungere un antivirus per €1,99 al mese.

Caratteristiche principali

PrivadoVPN offre una serie di funzionalità avanzate per garantire una navigazione sicura e anonima:

Zero log : nessuna registrazione delle attività online

: nessuna registrazione delle attività online Server in 66 città : ampia rete per connessioni rapide e affidabili

: ampia rete per connessioni rapide e affidabili 10 connessioni simultanee : protezione per più dispositivi con un solo account.

: protezione per più dispositivi con un solo account. Proxy SOCKS5 : utile per chi scarica file P2P

: utile per chi scarica file P2P Blocco annunci e protezione dalle minacce : maggiore sicurezza contro malware e tracker

: maggiore sicurezza contro malware e tracker Compatibilità multipiattaforma: app disponibili per Windows, macOS, Android, iOS e altre piattaforme

Accessoa tutti i contenuti

Molti servizi online, tra cui piattaforme di e-learning, giornali digitali e siti di shopping, limitano l’accesso in base alla posizione geografica dell’utente. Ad esempio, alcuni corsi online o eventi in streaming potrebbero essere disponibili solo per utenti con un IP di un determinato paese.

Con PrivadoVPN, è possibile aggirare queste restrizioni connettendosi a un server nella nazione richiesta, accedendo così senza problemi a contenuti altrimenti bloccati. Questo può essere utile anche per acquistare biglietti aerei o servizi online a prezzi più convenienti, accedendo alle diverse tariffe tra i vari paesi. Per conoscere l’offerta completa di Privado VPN clicca qui.