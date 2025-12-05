Private Internet Access, non solo una VPN: 85% di sconto sul piano di tre anni

Federico Pisanu
Pubblicato il 5 dic 2025
Tra le migliori offerte VPN di inizio dicembre segnaliamo quella proposta da Private Internet Access: il piano di tre anni è in sconto dell’85%, in più beneficia di tre mesi extra in regalo. Grazie alla promozione in corso, gli utenti possono attivare PIA VPN (questo il suo acronimo) al prezzo scontato di 1,79 euro al mese.

Tutti i piani del fornitore VPN Private Internet Access godono inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni, dunque se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative è sempre possibile richiedere il rimborso di quanto speso entro 1 mese dalla data di acquisto. In più, scegliere PIA significa anche ottenere una protezione avanzata su un numero illimitato di dispositivi.

I servizi aggiuntivi di Private Internet Access

Come accennato nel titolo, Private Internet Access non è un fornitore che si limita a offrire il servizio di rete privata virtuale, essendo consapevole di come la sicurezza online degli utenti abbia bisogno di qualcosa di più. Uno degli aspetti chiave alla base del successo di PIA VPN è la protezione digitale avanzata utilizzando un codice interamente open source, sinonimo di servizio trasparente e sicuro.

Un ulteriore tassello relativo alla privacy online è la filosofia della politica no-log abbracciata da Private Internet Access: la VPN in questione cancella qualsiasi traccia dell’utilizzo del servizio a ogni riavvio, dal momento che i suoi server funzionano solo su RAM.

A tutto questo, poi, si aggiunge il monitoraggio gratuito delle eventuali violazioni e-mail. Entrando più nel dettaglio, si tratta di uno strumento di notifica integrato nel servizio VPN che consente di sapere in tempo reale se il proprio indirizzo e-mail è stato violato o meno.

L’offerta di Private Internet Access, che permette di beneficiare di uno sconto dell’85%, è valida per un periodo di tempo limitato.

