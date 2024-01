Private Internet Access: VPN a meno di 2€ al mese illimitata e con velocità al top

Private Internet Access, uno dei migliori servizi VPN disponibili oggi in Italia, ha lanciato una nuova offerta: due anni a 1,99 euro al mese, più 2 mesi extra in regalo, per effetto del maxi sconto dell’81% rispetto al prezzo di listino di 10,69 euro al mese. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

PIA VPN si distingue dagli altri servizi per offrire un’app 100% open source, una larghezza di banda illimitata e il blocco di annunci, tracker e malware. A questo prezzo, è da considerarsi tra le migliori VPN in assoluto per rapporto qualità-prezzo.

Private Internet Access: i primi 2 anni in sconto dell’81%

Il servizio VPN Private Internet Access segue una rigorosa politica no-log. PIA non traccia, registra o conserva alcun tipo di dato di utilizzo dei propri utenti.

Trasparenza confermata anche dal codice open source delle app. Ciò significa che chiunque può controllare e personalizzare il software di PIA VPN.

Va anche detto che è un servizio semplice da usare. La configurazione è immediata, tutto quello che occorre è scegliere il piano, scaricare l’app VPN PIA e verificare l’account.

Un’altra bella notizia è che permette di usufruire della larghezza di banda illimitata. Questo è un elemento molto importante, soprattutto per chi ha l’abitudine di guardare film, serie ed eventi in streaming o giocare per ore con la propria console preferita.

Il piano di due anni di Private Internet Access è in offerta a soli 1,99 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono 2 mesi extra gratis. La promozione scadrà tra poco.

