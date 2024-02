PrivateVPN: 24 mesi REGALATI a prezzo scontato dell'85%

Online chiunque può essere preso di mira da hacker e occhi indiscreti. Anche tu: è qui che entrano in gioco i servizi come PrivateVPN, che dal 2008 garantisce anonimato a oltre 44 mila utenti. La promozione attiva ti permette di ottenere uno sconto dell’85% sull’abbonamento annuale e 24 mesi a prezzo promozionale (2,08 euro mensili).

Ecco perché usare PrivateVPN

Cosa rende PrivateVPN così interessante? In primis, la politica di registrazione zero dati: la piattaforma segue leggi sulla privacy svedesi, le quali assicurano che alcun log di traffico possa essere distribuito o acquisito da terzi. PrivateVPN non tiene traccia delle tue attività online.

La piattaforma ti permette di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, ciascuno con un indirizzo IP unico. In più, ti protegge dalle fughe IPv6 anche se perdi la connessione alla VPN improvvisamente. A ciò si aggiungono banda e velocità illimitate, che non compromettono la normale navigazione.

PrivateVPN offre il livello più elevato di crittografia disponibile sul mercato, la 2048 bit AES-256. Include anche una varietà di protocolli VPN, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec, garantendo la massima flessibilità e sicurezza. Infine, grazie all’accesso a server distribuiti in 63 Paesi nel mondo, potrai sbloccare contenuti geograficamente limitati e navigare senza restrizioni.

Con l’offerta speciale attuale, puoi ottenere PrivateVPN per 12 mesi più 24 mesi extra con un imperdibile sconto dell’85%, pagando solo 2,08 euro al mese. Mettiti al sicuro oggi stesso con PrivateVPN e naviga in modo sicuro e anonimo ovunque tu sia.