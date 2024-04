PrivateVPN: abbonamento di 3 anni a soli 2€ al mese grazie allo sconto

PrivateVPN è un servizio affidabile, ma soprattutto conveniente: è infatti disponibile, per un periodo limitato, un’offerta che ti permette di ottenere 36 mesi di abbonamento (12 + 24 extra) a soli 2,08 euro al mese, pari all’85% di sconto.

Tutto ciò che devi sapere su PrivateVPN

Sin dal 2008, PrivateVPN non ha mai subito una violazione dati. Tra le caratteristiche principali sottolineiamo la forte politica zero log, che garantisce totale sicurezza ai tuoi dati personali, protetti dalle leggi sulla privacy svedesi. Il provider, infatti, non tiene traccia della tua attività online e nessuno potrà mai accedervi.

A ciò si aggiungono crittografia 2048 bit con AES-256, una tra le più sicure, e altri vantaggi interessanti, come la protezione dalle fughe IPv6 che non espone i tuoi dati anche nel caso in cui dovessi improvvisamente disconnessione improvvisa dalla VPN.

Inoltre, PrivateVPN consente di connettere fino a 6 dispositivi in contemporanea, tutti con indirizzi IP unici. Dispone anche di una vasta rete di server, distribuita in 63 Paesi, che ti consente di accedere facilmente a tutti i tuoi contenuti – anche quelli geograficamente bloccati – ovunque tu sia nel mondo.

Un’altra importante caratteristica è il supporto clienti: in caso di necessità parlerai direttamente con gli sviluppatori PrivateVPN, per assistenza immediata e personalizzata. Se non dovessi ritenerti soddisfatto del servizio, puoi usufruire della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni.

Approfitta subito dell’offerta PrivateVPN: sottoscrivi online l’abbonamento annuale, a cui si aggiungono 24 mesi extra offerti promozionalmente al prezzo di soli 2,08 euro al mese, grazie a uno sconto dell’85%.