PrivateVPN: ben 36 mesi di privacy a poco più di 2€ al mese

Da oltre 16 anni, PrivateVPN offre anonimato al 100% a oltre 44.000 utenti, senza aver mai subito una violazione dei dati. Con una politica di zero registrazione dei dati, il servizio garantisce privacy completa. Il tutto a un prezzo eccezionale: soltanto 2,08 euro al mese, grazie allo sconto dell’85%. In più, otterrai in omaggio ben 24 mesi di promozione extra.

Perché scegliere PrivateVPN

Cosa rende PrivateVPN così sicura? Le leggi sulla privacy svedesi, a cui la piattaforma è soggetta, non consentono di conservare alcun registro di traffico dati. Nessuno potrà così conoscere la tua attività online.

Inoltre, il servizio è disponibile su ben sei dispositivi simultaneamente, ognuno con un indirizzo IP unico. La tua identità rimarrà sempre al sicuro in qualsiasi momento con PrivateVPN, anche in caso di disconnessione improvvisa.

Inoltre, avrai accesso a banda e velocità illimitate, per accedere sempre ai contenuti senza rallentare la navigazione. I server sono distribuiti in ben 63 Paesi, consentendoti così di aggirare eventuali blocchi geografici.

Il tutto corredato da crittografia a 2048 bit con AES-256, il livello più elevato di crittografia disponibile sul mercato, e dai protocolli inclusi – tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec.

Non sei convinto? Prova PrivateVPN per 30 giorni: se non sei soddisfatto, potrai richiedere un rimborso completo. In qualsiasi momento avrai accesso a un’assistenza completa da parte della piattaforma.

Con la promozione PrivateVPN in corso, potrai ottenere 12 mesi di servizio VPN più 24 mesi extra con uno sconto dell’85%, pari a soli 2,08 euro al mese.

