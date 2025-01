PrivateVPN: super offerta limitata, 85% di sconto con 24 mesi in REGALO

Clamorosa opportunità su PrivateVPN: il piano annuale di questa potentissima VPN è infatti in offerta con l’85% di sconto. Ma non finisce qui: perché attivandola riceverai anche 24 mesi gratis. In pratica, a meno del prezzo di 1 anno riceverai 3 anni di protezione per una VPN che ti garantirà privacy e sicurezza senza rinunciare alla velocità.

Perché scegliere PrivateVPN

Oltre al vantaggio dell’offerta, scegliere PrivateVPN vuol dire affidarsi a una rete virtuale privata che punta fortissimo su velocità per lo streaming, privacy e sicurezza. Fornendoti un tunnel criptato tra il tuo dispositivo e internet, la tua connessione sarà sempre protetta: dati, informazioni personali e le tue comunicazioni saranno al sicuro da occhi indiscreti.

Nonostante il massimo livello di sicurezza, poi, la velocità di connessione non sarà compromessa: non importa che tu sia a casa o sfrutti un WiFi pubblico, potrai sempre contare su una larghezza di banda illimitata e le velocità più alte possibilità.

Compatibile con Windows, Mac, iOS, Android e Linux è facilissima da installare e utilizzare: l’interfaccia è super intuitiva e sarà pronta per essere sfruttata in pochi passaggi. Tra le altre cose, con PrivateVPN hai anche la possibilità di aggirare la censura e accedere ai tuoi contenuti preferiti da ogni parte del mondo e, se vuoi, puoi anche scegliere il protocollo VPN più adatto alle tue esigenze.

Con PrivateVPN navighi alla massima velocità, al sicuro e lontano da occhi indiscreti: approfitta ora dello sconto all’85% sul piano annuale con 24 mesi gratis.